Captan al góber de Tabasco de viaje, en vuelo en clase Premier

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, fue captado y grabado mientras viajaba en un vuelo de primera clase presuntamente de Ciudad de México a Villahermosa.

El video, que se viralizó en redes sociales, fue difundido por la excandidata del PRI-PAN al gobierno tabasqueño, Lorena Beaurregard, quien grabó a May sentado en su asiento ejecutivo.

“Se la pasan repitiendo que se acabaron los privilegios, pero viajan en Clase Premier. Javier May, gobernador de #Tabasco, es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista. Hoy lo descubrí viajando como millonario en @aeromexico. ¡Austeridad para el pueblo, lujos para ellos!”, publicó la también exdiputada federal en su cuenta de X.

“Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May. El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal. No hay medicamentos, no hay seguridad y miren él en primera clase”, agregó en sus recriminaciones.

Luego de que Beaurregard de los Santos aseguró que May era el “gobernador del narcogobierno de Morena”, el mandatario le respondió: “Ustedes (PRI y PAN) son los narcos, rateros”.

Ante la subida de tono de la discusión, el personal de la aerolínea tuvo que intervenir. La discusión termina cuando una sobrecargo pide a la priista que se ubique en su asiento para no estorbar la circulación.

El mandatario también intentó justificarse cuando su antigua rival en las elecciones estatales de 2024 le preguntó por la comodidad en la que viajaba. “Porque me dio un ascenso nada más”, contestó sin dar más detalles.

El servicio Premier One de Aeroméxico en el que presuntamente viajaba May incluye el servicio full flat bed en business class. Esto indica que el asiento se reclina por completo y se convierte en cama durante el vuelo.

El tipo de asiento recordó el caso de otro integrante de la 4T que ha usado esta misma categoría de viaje en más de una ocasión, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

En una de las veces que fue captado, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara alta dormía mientras regresaba al país desde Italia.

El viaje de May no demoró en provocar reacciones negativas en la opinión pública en la entidad; usuarios en redes sociales aprovecharon para reprocharle al mandatario la actual situación de inseguridad por la que pasa el estado, como el asesinato, en apenas dos días, de cinco personas, entre ellas una mujer, en distintos puntos de la entidad.