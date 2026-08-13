Secretaría de la Defensa continúa el puente aéreo de Ayuda Humanitaria hacia Colombia

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este jueves que continúa empleando su capacidad operativa y logística para brindar ayuda a quienes más lo necesitan, como parte del apoyo que México ofrece a Colombia por el sismo del pasado lunes.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional materializaron el segundo viaje logístico de Ayuda Humanitaria para apoyar a la población colombiana de las áreas que sufrieron daños.

A las 07:30 horas, partieron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia, trasladando 650 despensas (15 toneladas) y 4 toneladas de insumos médicos entre los que se incluyen medicamentos y material de curación.

Con el vuelo logístico de esta fecha, suman ya 38.5 toneladas de Ayuda Humanitaria para las zonas afectadas de Colombia. Esta labor del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional no solo refleja la gran capacidad operativa y logística de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que demuestra que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que continúa empleando su capacidad operativa y logística para brindar apoyo a quien lo necesite.



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FGR