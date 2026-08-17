‘Me hubiera tenido que quedar, me aviento por la ventana’: Fernández Noroña tras viaje a Cuba

El senador Gerardo Fernández Noroña durante un vuelo de regreso desde Cuba, el 13 de agosto de 2026.

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, relató un contratiempo al regresar a México desde Cuba, luego de que personal de Aeroméxico intento impedirle abordar el vuelo debido al yeso que lleva en uno de los brazos por una fractura.

Ocurrió el 13 de agosto en el aeropuerto José Martí de La Habana, tras una visita del legislador a la isla, donde participó en un coloquio internacional con motivo del centenario del natalicio de Fidel Castro.

De acuerdo con el legislador, una persona trabajadora de Aeroméxico le indicó que no podía documentarlo debido al yeso y le solicitó una autorización médica, a lo que respondió que había llegado a Cuba en las mismas condiciones.

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El legislador calificó la actitud del responsable de la aerolínea como “muy prepotente” y señaló que, tras una valoración, la médica del aeropuerto “le dio una pequeña clase de medicina” al trabajador, por lo que finalmente pudo abordar el avión con destino a la Ciudad de México.

En una transmisión en vivo, Fernández Noroña cuestionó la actuación del personal de la aerolínea y planteó que pudo haber una motivación política detrás del trato que recibió, aunque presentó esa posibilidad como una apreciación personal.

“En teoría, como están ahí, en el aeropuerto y todo, yo creo que son de derecha, pues, porque hay de todo y mi presencia fue muy notoria, no sólo aquí. Allá la televisión cubana dos días seguidos me sacó”, afirmó.

El senador también criticó que el supervisor no hubiera gestionado oportunamente la presencia de un médico, situación que, dijo, pudo haber ocasionado que perdiera su vuelo.

“Yo supongo eso, porque su actitud fue muy desafortunada. Nunca lo vi llamando a ver que trajeran a los médicos, se fue. Le valió. Que se fuera el tiempo y no pudiera yo documentarme, una locura”, señaló.

Finalmente, tras recibir la autorización médica, Fernández Noroña pudo abordar el vuelo de regreso a México y en un tono irónico sobre la posibilidad de haber tenido que permanecer en Cuba, declaró: “¡Imagínese! Me tengo que quedar allá, entonces sí me aviento por la ventana”.

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cehr