Plataformas digitales están diseñadas para retener usuarios: experto en Mañanera de CSP

El experto Ravi Iyer durante su participación, vía enlace, en Palacio Nacional.

"Nada va a reparar el daño a nuestros niños"

Las redes sociales y plataformas digitales no sólo responden a lo que los usuarios quieren consumir; sus algoritmos pueden estar diseñados para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible, incluso cuando ese comportamiento contradice sus propias aspiraciones, advirtió Ravi Iyer, psicólogo social, tecnólogo y especialista en diseño y regulación de plataformas digitales.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el especialista, quien trabajó durante cuatro años y medio en Meta en el diseño de redes sociales, afirmó que conoce de primera mano cómo funcionan estos productos y sostuvo que pueden diseñarse de una manera distinta para reducir los daños que actualmente generan, particularmente entre niñas, niños y adolescentes.

“Sé de primera mano que estos productos pueden diseñarse mejor y sé que la forma en que están diseñados hoy en día causa daño a los niños, nada va a reparar el daño a nuestros niños”, señaló.

Iyer explicó que existe una diferencia entre aquello que una persona desea en el corto plazo y las aspiraciones que tiene sobre cómo quiere vivir.

Para ejemplificarlo, señaló que una persona puede querer comer una dona, pero al mismo tiempo aspirar a llevar una alimentación más saludable. Lo mismo, dijo, ocurre con el uso de los teléfonos celulares: una persona puede pasar más tiempo del que desea frente a una pantalla, aunque su aspiración sea convivir con su familia o realizar otras actividades.

Iyer explicó que los algoritmos pueden diseñarse para optimizar el comportamiento observado de los usuarios a corto plazo o, por el contrario, para tomar en cuenta sus aspiraciones y objetivos expresos.

Sin embargo, sostuvo que actualmente es común que las plataformas estén diseñadas para maximizar indicadores como la interacción y el tiempo de permanencia.

“Los algoritmos actuales suelen diseñarse para optimizar el comportamiento observado”, explicó.

Gráfica presentada en la Mañanera. ı Foto: Captura de pantalla.

Advirtió que esta decisión de diseño tiene consecuencias particularmente importantes cuando se trata de menores de edad.

Como una de las consecuencias del diseño actual, Iyer señaló el uso excesivo de las plataformas, incluso entre jóvenes que reconocen que pasan demasiado tiempo conectados.

Citó datos según los cuales 45 por ciento de jóvenes afirmó que pasa demasiado tiempo en redes sociales, otro 45 por ciento señaló que el uso afecta su sueño, mientras que 40 por ciento consideró que perjudica su productividad.

El especialista también mencionó investigaciones internas de Meta que, según expuso, encontraron que 13 por ciento de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años había recibido alguna insinuación sexual no deseada durante los siete días previos.

Además, señaló que estos menores habían sido expuestos a desnudos o contenido sexual no deseado.

Iyer subrayó que el punto central es que los menores no necesariamente están buscando ese material, sino que pueden recibirlo mediante sistemas de recomendación diseñados para captar su atención.

“Los niños no están buscando el material; se les ofrece a través de un sistema de recomendaciones diseñado para captar su atención”, afirmó.

También cuestionó funciones como los algoritmos que optimizan el llamado engagement, el desplazamiento infinito y la reproducción automática, al considerar que eliminan interrupciones naturales que podrían llevar al usuario a dejar de consumir contenido.

Asimismo, señaló la existencia de mecanismos de gamificación y sistemas de mensajería que pueden facilitar el contacto masivo con menores.

Durante su exposición, el especialista también hizo referencia a una sentencia definitiva emitida en Nuevo México, Estados Unidos, en la que, según explicó, un tribunal determinó que las empresas de redes sociales pueden ser legalmente responsables por daños relacionados con el diseño de sus plataformas.

“No estamos en contra de la tecnología; sólo queremos que los productos tecnológicos estén diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus aspiraciones, no para obstaculizarlas, especialmente en el caso de nuestros hijos”, concluyó.

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FGR