Marina sigue con Operativo Interinstitucional ‘Mercado Central’, para prevención del delito en Acapulco

Acapulco.- — La Secretaría de Marina, por conducto de la Octava Región Naval, informa que, personal naval continúa con el Operativo “Mercado Central”, en coordinación con otras instituciones de seguridad, implementado en el Mercado Central de Acapulco, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del delito y contribuir a la seguridad de comerciantes y población que acude a realizar sus compras.

Como parte de este operativo, se realizan recorridos y revisiones preventivas tanto al interior como en el perímetro exterior del Mercado Central, con la finalidad de fortalecer la presencia interinstitucional, inhibir conductas delictivas y contribuir a generar condiciones de seguridad para quienes desarrollan sus actividades en esta zona, favoreciendo el desarrollo de sus labores cotidianas en un entorno seguro.

Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de seguridad para fortalecer las acciones de prevención y contribuir a generar condiciones de seguridad en beneficio de la población.

TE RECOMENDAMOS: Último día de prueba en CDMX UNAM detecta 22 intentos de trampa durante aplicación de examen de control en CDMX

Te puede interesar:

- Harfuch presume plan anticrimen de CSP a DEA; “Es un socio de confianza”: Agencia

- Claudia: Retiro de visas no amerita indagatorias; es asunto de EU y cada persona

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR