Alito presenta segunda denuncia internacional

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este jueves una denuncia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, dirigida al secretario general, António Guterres, en la que acusa al gobierno de México de “violaciones sistemáticas” a derechos humanos y del incumplimiento de compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI ı Foto: Captura de pantalla

“Denuncié que están incumpliendo compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo”, señaló Moreno Cárdenas.

Se trata de la segunda denuncia que el dirigente priista presenta ante un organismo internacional en 10 días.

Hace unos momentos presenté, en la sede de las @ONU_es, una denuncia dirigida al Secretario General de la ONU, @antonioguterres, para poner en conocimiento de la comunidad internacional la grave situación que atraviesa México y las violaciones sistemáticas cometidas por el… pic.twitter.com/ccLmSvP5jp — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 20, 2026

El 10 de agosto, Moreno había acudido ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington D.C., para solicitar que se investigara a tres consejeros del INE: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, bajo la Ley Global Magnitsky de Rendición de Cuentas por Derechos Humanos, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto ordenara retirar publicaciones suyas en las que hacía calificativos contra el partido Morena.

En esa ocasión, Moreno ya había anunciado que llevaría el caso ante otras instancias: “presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo entonces, en su calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Esa denuncia ante el Departamento de Estado se dio un día después de que fuera detenido Luis Antonio Espinosa Campos, contador señalado como representante de empresas del hermano de Moreno, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, detención que el dirigente priista calificó como persecución política en su contra.

En su mensaje de este jueves, Moreno amplió el catálogo de señalamientos frente a lo planteado ante el Departamento de Estado, que se centró en la sanción a los tres consejeros: ahora incluyó censura y persecución política a opositores, entrega obligatoria de datos biométricos para líneas telefónicas, desaparición forzada, colusión de autoridades con el crimen organizado y “la captura” del INE en su conjunto.

“México está enfrentando una concentración de poder que amenaza libertades, derechos e instituciones construidas durante décadas”, sostuvo Moreno.

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MSL