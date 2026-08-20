Condenan por fraude procesal a empresario y exlíder patronal

El fallo fue emitido por el Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región.

El exlíder patronal Javier Campos Vaca fue declarado penalmente responsable por el delito de fraude procesal, dentro de un juicio relacionado con diversos terrenos vinculados con un relleno sanitario.

El fallo condenatorio fue emitido el 17 de agosto de 2026 por el Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región con sede en Irapuato, dentro del juicio penal 1P1622-1139.

De acuerdo con la resolución judicial, Campos Vaca fue considerado responsable de fraude procesal en perjuicio de la Administración de Justicia y de la empresa JCB Impulsora Ambiental, S.A. de C.V.

TE RECOMENDAMOS: De casa en casa y con productores Gobierno federal refuerza atención territorial en Michoacán con recorridos de Rosa Icela Rodríguez

La pena de prisión y el monto correspondiente a la reparación del daño todavía no han sido determinados. Ambos serán definidos durante la audiencia de individualización de sanciones programada para este viernes 21 de agosto.

El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando se concretó la adquisición de JCB Impulsora Ambiental, operación que incluyó diversos activos de la compañía, entre ellos parcelas que forman parte del relleno sanitario ubicado en Irapuato.

De acuerdo con la información presentada durante el proceso judicial, después de concretarse la compraventa los nuevos propietarios tuvieron conocimiento de la existencia de diversos embargos judiciales sobre algunas de las parcelas.

Estos procedimientos tenían como antecedente medios preparatorios a juicio y un juicio ejecutivo mercantil.

La acusación que dio origen al proceso penal sostuvo posteriormente que los actos que habían generado esos procedimientos judiciales eran simulados y que fueron utilizados para afectar los bienes vinculados con la empresa.

La investigación llevó a las autoridades a atribuir al también empresario Campos Vaca participación como coautor en el delito de fraude procesal.

Tras el desarrollo del juicio, el órgano jurisdiccional determinó su responsabilidad penal.

Campos Vaca es conocido en Irapuato por su trayectoria en el sector empresarial y por su participación en organismos ciudadanos.

Durante años ha desarrollado actividades principalmente relacionadas con el manejo y tratamiento de residuos.

Registros y documentación empresarial lo identifican como director de Sistemas de Tratamiento Ambiental, S.A. de C.V. (SITRASA), compañía dedicada a actividades relacionadas con la recolección, tratamiento y disposición de residuos, manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación.

En el ámbito patronal, Campos Vaca ocupó la presidencia de COPARMEX Irapuato-Salamanca. En 2018 encabezó el organismo empresarial, aunque posteriormente se confirmó su salida de la presidencia para el periodo 2018-2019.

También participó en la creación del observatorio ciudadano “Irapuato, ¿cómo vamos?”, organización en la que posteriormente ocupó la presidencia.

Con el fallo emitido el 17 de agosto concluyó la etapa en la que el órgano jurisdiccional determinó la responsabilidad penal de Campos Vaca por fraude procesal.

Durante la audiencia prevista para el 21 de agosto, la autoridad judicial deberá individualizar la sanción y determinar los años de prisión, así como el monto de la reparación del daño, conforme a lo establecido en la resolución.

Te puede interesar:

- Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más

- Anuncia CSP 16 mil mdp en polo de desarrollo en Hidalgo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR