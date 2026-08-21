Morena rechaza incorporación de Coco León

Semanas atrás, la dirigencia de Morena en Oaxaca anunció la llegada de León Aragón (2.o de izq. a der.) al partido, y fue presentzado como el encargado de fortalecer el Istmo de Tehuantepec.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena salió al paso de las versiones que aseguraban que Rodolfo León, mejor conocido como Coco León, se habría sumado a las filas del partido.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional morenista fue tajante al señalar que León Aragón, quien fue director de la Policía Judicial Federal en el sexenio de Carlos Salinas, “no forma parte de Morena, ni se incorporará a nuestras filas”.

12 millones de afiliados tenía Morena hasta marzo

Morena aclaró que cualquier publicación, fotografía o información en la que se presente a Coco León como integrante de Morena “no representa la postura oficial de la organización política”.

“Por lo anterior, cualquier publicación, fotografía o información que presente a dicha persona como integrante de Morena no representa la postura oficial del partido”, puntualizó el CEN.

Subrayó que las responsabilidades, nombramientos y representaciones que correspondan al partido son facultades exclusivas de su comité ejecutivo. Con ello, la dirigencia nacional buscó deslindarse de cualquier versión que relacione a Rodolfo León Aragón con el oficialismo y dejó claro que, hasta el momento, no existe una incorporación oficial al partido.

El pronunciamiento ocurre luego de que circularan versiones e imágenes que lo vinculaban con Morena, situación que el partido rechazó de manera pública.

Coco León fue mencionado por su posible vinculación con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas en mayo de 1993. En febrero de 1999 fue detenido como parte de las indagatorias del denominado “Maxiproceso”, contra el Cártel de Juárez.

Conforme a esa investigación, a León Aragón se le culpaba de tejer una red para proteger la llegada de cocaína colombiana al puerto de Salina Cruz y luego trasladarla por la sierra de Oaxaca al norte del país.

Pero León Aragón, quien había sido trasladado al Reclusorio Sur en la CDMX, quedó en libertad de manera inmediata, favorecido por un amparo.