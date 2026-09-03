Pensión Bienestar 2026: ¿Qué letra toca hoy 4 de septiembre?

Las Pensiones y Programas para el Bienestar están dirigidos a personas que requieren una ayuda económica, pues tienen el propósito de dar libertad financiera a los sectores que lo necesitan.
Cada uno de estos programas brinda un apoyo económico que se deposita bimestralmente y de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar que se les otorga cuando son seleccionados como beneficiarios o beneficiarias.
Los pagos que corresponden al bimestre septiembre-octubre; al igual que en todos los bimestres anteriores, se realizarán de manera escalonada, y en La Razón te compartimos el calendario de pagos.
SiGMA North America llega a México en vísperas de reforma al sector
El calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y de los todos los programas para el Bienestar, se publica al inicio de cada bimestre por medio de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar.
Calendario Pensión Bienestar septiembre 2026
Durante la primer semana de septiembre se realizó la dispersión de los pagos para las y los beneficiarios con inicial A, B, y C en su primer apellido, y este viernes 4 de septiembre también se realizará el pago para quienes tengan como inicial la letra C en su apellido.
El calendario oficial del pago de las Pensiones Bienestar se dio a conocer de manera oficial el lunes 31 de agosto; y los pagos para el bimestre septiembre-octubre se depositarán en el siguiente orden:
- Martes 1 de septiembre: A
- Miércoles 2 de septiembre: B
- Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: C
- Lunes 7 de septiembre: D, E, F
- Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: G
- Jueves 10 de septiembre: H, I, J, K
- Viernes 11 de septiembre: L
- M: Lunes 14 y martes 15 de septiembre: M
- Jueves 17 de septiembre: N, Ñ, O
- Viernes 18 y lunes 21 de septiembre: P, Q
- Martes 22 de septiembre: R
- Miércoles 23 de septiembre: S
- Jueves 24 de septiembre: T, U, V
- Viernes 25 de septiembre: W, X, Y, Z
El 16 de septiembre es un día festivo oficial en México por la Independencia de México; por tanto, el miércoles no se realizarán depósitos a ningún beneficiario o beneficiaria de los Programas para el Bienestar.
En septiembre se hará el depósito bimestral de cuatro Programas para el Bienestar, y estas son las cantidades que corresponden a cada uno:
- 6 mil 400 pesos bimestrales: Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más
- 3 mil 100 pesos bimestrales: Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad
- 3 mil 300 pesos bimestrales: Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura
- Mil 650 pesos bimestrales: Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios
Para conocer los calendarios oficiales de depósito, se recomienda seguir la información por medio de La Razón y los canales oficiales de los Programas para el Bienestar, en donde se brinda toda la información necesaria sobre los pagos, y próximas aperturas de convocatorias para ser una beneficiaria o un beneficiario.
También te puede interesar:
- Sheinbaum pide a la UNAM mayor austeridad para abrir más espacios a estudiantes de educación superior
- Puebla presenta los resultados de la coordinación entre la Federación y el Estado
- Segundo Informe de Sheinbaum confirma grandes proyectos y oportunidades para Tamaulipas: Américo Villarreal
- CSP resalta aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.