Pensión Bienestar 2026: ¿Qué letra toca hoy 4 de septiembre?

Las Pensiones y Programas para el Bienestar están dirigidos a personas que requieren una ayuda económica, pues tienen el propósito de dar libertad financiera a los sectores que lo necesitan.

Cada uno de estos programas brinda un apoyo económico que se deposita bimestralmente y de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar que se les otorga cuando son seleccionados como beneficiarios o beneficiarias.

Los pagos que corresponden al bimestre septiembre-octubre; al igual que en todos los bimestres anteriores, se realizarán de manera escalonada, y en La Razón te compartimos el calendario de pagos.

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El calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y de los todos los programas para el Bienestar, se publica al inicio de cada bimestre por medio de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar.

👥 Los #ProgramasParaElBienestar dignifican la vida de millones de mexicanas y mexicanos con un presupuesto histórico.



Estas cifras reflejan el manejo responsable de los recursos del pueblo que regresan al pueblo. #2InformeDeGobierno #HonestidadyResultados pic.twitter.com/6ODX6cc1dX — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 3, 2026

Calendario Pensión Bienestar septiembre 2026

Durante la primer semana de septiembre se realizó la dispersión de los pagos para las y los beneficiarios con inicial A, B, y C en su primer apellido, y este viernes 4 de septiembre también se realizará el pago para quienes tengan como inicial la letra C en su apellido.

¡El bienestar llega a quienes más lo necesitan! 💳 Hoy inician los pagos de la #PensiónAdultosMayores, #PensiónMujeresBienestar, #PensiónDiscapacidad y del Programa de #MadresTrabajadoras.



📆 Revisa el calendario para saber la fecha de tu depósito.



Más info:… pic.twitter.com/rCyFe8xg9w — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 1, 2026

El calendario oficial del pago de las Pensiones Bienestar se dio a conocer de manera oficial el lunes 31 de agosto; y los pagos para el bimestre septiembre-octubre se depositarán en el siguiente orden:

Martes 1 de septiembre: A

Miércoles 2 de septiembre: B

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: C

Lunes 7 de septiembre: D, E, F

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: G

Jueves 10 de septiembre: H, I, J, K

Viernes 11 de septiembre: L

M: Lunes 14 y martes 15 de septiembre: M

Jueves 17 de septiembre: N, Ñ, O

Viernes 18 y lunes 21 de septiembre: P, Q

Martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U, V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y, Z

El 16 de septiembre es un día festivo oficial en México por la Independencia de México; por tanto, el miércoles no se realizarán depósitos a ningún beneficiario o beneficiaria de los Programas para el Bienestar.

¡Buenas noticias! 🎉 Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos de las #PensionesBienestar y del Programa de #MadresTrabajadoras. 👵🏼👨🏽‍🦽



📆 Consulta en el calendario el día de tu depósito de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido. pic.twitter.com/zLXbncRlZE — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 31, 2026

En septiembre se hará el depósito bimestral de cuatro Programas para el Bienestar, y estas son las cantidades que corresponden a cada uno:

6 mil 400 pesos bimestrales : Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más

3 mil 100 pesos bimestrales: Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad

3 mil 300 pesos bimestrales: Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura

Mil 650 pesos bimestrales: Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

Para conocer los calendarios oficiales de depósito, se recomienda seguir la información por medio de La Razón y los canales oficiales de los Programas para el Bienestar, en donde se brinda toda la información necesaria sobre los pagos, y próximas aperturas de convocatorias para ser una beneficiaria o un beneficiario.

📈 El Gobierno de México destina un presupuesto histórico en los #ProgramasParaElBienestar este año.



💳 Estos recursos llegan de manera directa y sin intermediarios a 42 millones de personas para contribuir a una mejor calidad de vida.



Más información: https://t.co/LR9rxcNhDw pic.twitter.com/guTJXLkCIk — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 31, 2026

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