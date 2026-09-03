...Y éste niega pacto tras salir de la bancada guinda

El senador Enrique Inzunza durante sesión en la Cámara de Senadores

Después de varios días de tensión política por su salida de la bancada de Morena, Enrique Inzunza Cázarez tuvo este miércoles una escena que difícilmente pasó desapercibida en el Senado: Adán Augusto López cruzó el recinto para ir directamente a su escaño, lo abrazó y conversó con él durante un par de minutos.

El gesto adquirió mayor peso por el contexto. Ambos legisladores han sido objeto de cuestionamientos en los últimos tiempos: Inzunza por señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y López Hernández por los cuestionamientos relacionados con su presunta relación con Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva La Barredora, quien fue secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco.

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En medio de ese escenario, el abrazo entre ambos legisladores exhibió una cercanía que contrasta con la presión política que enfrentan.

Poco después, Gerardo Fernández Noroña también se acercó a Inzunza. Lo saludó, lo abrazó y hasta tomó asiento en el escaño contiguo para conversar con el legislador originario de Badiraguato. Las escenas ocurrieron a la vista de todos los presentes.

Antes, ante los medios, negó que su salida de Morena haya sido producto de un acuerdo político. “Ningún acuerdo. Fue una estricta convicción personal. Lo dije en mi carta. Nadie me lo pidió, nadie me lo solicitó”, afirmó.

Aunque dejó la bancada, Inzunza Cázarez sostuvo que seguirá respaldando las iniciativas de Morena cuando coincidan con sus principios y descartó incorporarse por ahora al PT o al Verde.

“No estoy buscando incorporarme inmediatamente a ningún lado. Tengo muy claro que mi compromiso es con el pueblo de Sinaloa y con el pueblo de México”, señaló el senador.

También defendió su permanencia como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y sostuvo que esa decisión no corresponde a la coordinación de Morena, sino a la mesa directiva.

En cuanto al escaño que ocupa, fue tajante cuando se le señaló que correspondía a Morena: “Bueno, éste es un escaño de la República”.

Y en otra definición relevante, negó que la Presidenta Claudia Sheinbaum le hubiera pedido solicitar licencia o separarse del cargo.

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cehr