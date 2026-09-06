Sheinbaum cierra en Coahuila primer fin de semana de gira nacional y rechaza ‘recetas’ del extranjero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de rendición de cuentas, el 5 de septiembre de 2026.

En Coahuila, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró la primera semana de su gira nacional para presentar en las 32 entidades los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Tras recorrer 10 estados del 3 al 6 de septiembre, la mandataria federal llegó a Saltillo, donde señaló que las pasadas administraciones “gobernaron con recetas que venían del extranjero , con visiones que venían de fuera”.

“Ahora no. Nuestro modelo, nuestra visión, parte de nuestra historia”, explicó. “Este mes, septiembre, es el mes de la patria y hay que recordar siempre el origen de nuestro país como país soberano, independiente, libre”, agregó.

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Con este mensaje, Sheinbaum Pardo puso fin al primer fin de semana de una gira que la llevó a recorrer Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Nuevo León, antes de llegar a territorio coahuilense.

“Cerramos esta semana aquí”, dijo.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Cortesía

A diferencia de su mensaje previo en Nuevo León, donde abordó la relación bilateral con Estados Unidos y lanzó la frase “cooperación siempre, subordinación nunca”, en Saltillo centró su discurso en una defensa más amplia de la autonomía política del país.

Sobre el balance social, informó que 884 mil 942 habitantes de Coahuila reciben algún Programa de Bienestar, con recursos federales por 19 mil 223 millones de pesos. La cobertura incluye a 326 mil 570 adultos mayores, 28 mil personas con discapacidad y 6 mil 700 jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para estudiantes de preparatoria pública, el gobierno reportó 86 mil 82 becas Benito Juárez. En el campo, 10 mil 569 productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar y 8 mil 565 acceden a fertilizantes gratuitos, mientras 89 mil familias cuentan con leche a bajo costo.

Otra parte del balance incluyó recursos para 808 planteles mediante La Escuela es Nuestra y la incorporación de 181 escuelas de educación media superior al mismo esquema. Sheinbaum defendió la entrega directa de esos fondos a las comunidades escolares para atender las necesidades de cada centro educativo.

Entre los proyectos de infraestructura, confirmó el avance del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. La mandataria anunció que este mismo año se licitará la línea entre Querétaro y Saltillo, como parte del corredor ferroviario hacia la frontera norte.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Cortesía

Junto con la obra ferroviaria, adelantó trabajos en la carretera federal 57, un nuevo puente en Piedras Negras para el cruce aduanal y una conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe. El Gobierno federal mantendrá además labores de conservación sobre la red carretera de la entidad.

En la región lagunera, la administración continuará con la tecnificación de distritos de riego y ampliará las redes troncales vinculadas con Agua Saludable para La Laguna. El proyecto busca extender el suministro hacia distintas comunidades.

Más inversiones se concentran en salud. Sheinbaum enumeró el nuevo Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, unidades de medicina familiar en Santa Bárbara y El Cortijo, la sustitución del hospital rural de Matamoros y la ampliación del centro ubicado en San Buenaventura.

En vivienda, fijó una meta de 78 mil 590 unidades para familias de bajos ingresos mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Vivienda. También reportó 75 mil créditos reestructurados en Coahuila.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Cortesía

El paquete de acciones contempla además un centro integral ganadero, presupuesto directo para comunidades indígenas y 29 Centros Libres para Mujeres. Sobre la participación femenina, uno de los datos que añadió en Saltillo fue la incorporación de 18 heroínas al calendario cívico nacional.

Manolo Jiménez, gobernador del estado, recibió a Sheinbaum en Saltillo. La Presidenta recordó que, durante uno de sus primeros encuentros, preguntó al mandatario estatal cuál era la principal obra que requería Coahuila y éste señaló la carretera federal 57.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal iniciará la intervención de esa vía y planteó como objetivo completar su modernización. “Ya vamos a iniciar esa carretera para que quede toda completa”, afirmó. En el mismo bloque anunció un nuevo puente en Piedras Negras para facilitar el cruce por la aduana y una conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe.

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cehr