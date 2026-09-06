Buen Gobierno investiga a funcionarios y empresa por brote de salmonela en Hospital General

Se registro un brote de salmonela en el Hospital General

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas adscritas al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, luego de un brote de salmonela que afectó a por lo menos 135 médicos residentes y especialistas, presuntamente relacionada con el servicio de comedor de la institución.

A través del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud, la indagatoria inició el pasado 3 de septiembre, después de que se reportara que médicos residentes presentaron síntomas gastrointestinales y que algunos requirieron atención hospitalaria.

Pero la investigación también alcanza a la empresa que presta el servicio subrogado del comedor destinado a los médicos residentes. Se trata de Restaurantes Grogi, S.A. de C.V., compañía que tiene a su cargo dicho servicio, de acuerdo con información pública sobre el contrato y reportes previos sobre el caso.

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El Gobierno federal precisó que, hasta ahora, no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de servidores públicos. No obstante, el OIC abrió un expediente para investigar las probables responsabilidades de la persona moral que presta el servicio y, en su caso, determinar las acciones correspondientes.

Esta noche, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark, y el titular de la CCINSHAE, Carlos Hinojosa, acompañados por la directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo recorrieron el hospital para… pic.twitter.com/GCwh6ox6fQ — SALUD México (@SSalud_mx) September 4, 2026

Como parte de las diligencias, el 4 de septiembre se realizó una visita de verificación al hospital para recabar documentación, testimonios y evidencia, además de revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que también ha solicitado información a distintas áreas del hospital para conocer el número de personas afectadas, su evaluación médica, las medidas adoptadas y los estudios epidemiológicos realizados.

La contingencia fue detectada el 31 de agosto. De acuerdo con información difundida por el Hospital General de México, los 135 médicos afectados presentaron principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Todos recibieron atención médica y se reportaron estables; al corte del 3 de septiembre, 41 permanecían hospitalizados bajo vigilancia y tratamiento.

Los análisis clínicos corroboraron la presencia de Salmonela spp. en los casos estudiados y en dos de ellos se identificó además una coinfección por Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

El comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre mientras continúan las investigaciones.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno investiga presunta contingencia sanitaria en el comedor de

médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, para determinar posibles responsabilidades administrativas en contra de… pic.twitter.com/7JBDXRvxRR — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 6, 2026

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LMCT