Kershenobich pone a revisión condiciones sanitarias de hospitales tras brote de salmonela

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, afirmó que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas, dignas y seguras a las médicas y médicos residentes, y ordenó una revisión urgente de los servicios de alimentación en hospitales del sector público tras el brote de salmonela registrado la semana pasada entre estudiantes del Hospital General de México.

La instrucción alcanzará a institutos nacionales de salud, hospitales de referencia y unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex). Kershenobich pidió examinar la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos, además de las condiciones sanitarias de cocinas y comedores.

Como parte del mensaje, el funcionario sostuvo que la respuesta oficial no puede limitarse a atender a las personas una vez que ocurre un episodio de este tipo. “Nuestra responsabilidad no es solamente atender estos eventos cuando ocurren, es importante actuar preventivamente, detectarlos oportunamente, investigar sus causas y corregir cualquier falla”, afirmó.

A la Dirección General de Epidemiología y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les corresponde mantener la vigilancia epidemiológica y sanitaria, determinar las causas de cualquier evento identificado y establecer las acciones correctivas que resulten necesarias.

Esta noche, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark, y el titular de la CCINSHAE, Carlos Hinojosa, acompañados por la directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo recorrieron el hospital para… pic.twitter.com/GCwh6ox6fQ — SALUD México (@SSalud_mx) September 4, 2026

Kershenobich también ordenó a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad revisar las condiciones higiénico-sanitarias de las unidades bajo su ámbito. Los resultados deberán entregarse con carácter urgente a la Secretaría de Salud.

Por el brote registrado en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, 135 médicas y médicos residentes resultaron afectados y 41 requirieron tratamiento hospitalario. El secretario señaló que todos recibieron atención y se encuentran en buenas condiciones, mientras el nosocomio dará a conocer la evolución de los pacientes.

Sobre las condiciones de quienes realizan su residencia médica, Kershenobich sostuvo que el sector tiene una obligación directa con este personal. “Las médicas y los médicos residentes cumplen una tarea fundamental en nuestros hospitales. Su formación exige mucho de ellas y de ellos y las instituciones tenemos la responsabilidad de garantizarles condiciones adecuadas, dignas y seguras para desarrollar su labor”, expresó.

Mensaje del secretario de Salud, Dr. David Kershenobich.



La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del sector, continúa con las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica, así como las medidas preventivas en las unidades de Salud. 🏥



La protección de… pic.twitter.com/RGayJ3iK8K — SALUD México (@SSalud_mx) September 6, 2026

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