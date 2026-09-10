CSP destaca recuperación de exportaciones de azúcar a EU y acciones para proteger empleos en ingenios

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal mantiene reuniones con representantes de la industria azucarera para atender la situación del sector y fortalecer la producción y comercialización de azúcar mexicana, particularmente ante la recuperación de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum destacó que este año México logró recuperar de manera importante su cuota de exportación de azúcar al mercado estadounidense, luego de que durante los últimos cuatro años ésta se redujera de alrededor de un millón de toneladas a apenas 150 mil.

“Recuperamos 1.1 millones de toneladas como exportación”, señaló Sheinbaum, al referirse al acuerdo que permitirá ampliar nuevamente la presencia del azúcar mexicana en Estados Unidos. La cifra también fue destacada por la propia Presidenta en sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno federal ha mantenido encuentros con integrantes de la industria azucarera y que, en algunas entidades, también participan los gobernadores para atender las problemáticas particulares de la actividad.

Como parte de las acciones para combatir prácticas ilegales dentro de la cadena productiva, la Presidenta señaló que la Guardia Nacional participa en el combate a la exportación ilegal de caña, con el objetivo de proteger la actividad y evitar afectaciones al sector.

En el caso de Veracruz, uno de los principales estados productores de caña de azúcar del país, Claudia Sheinbaum informó que la gobernadora Rocío Nahle mantiene conversaciones con trabajadores de un ingenio.

De acuerdo con la Presidenta Sheinbaum, el objetivo de las negociaciones es encontrar una solución que permita preservar los empleos de los trabajadores del ingenio y garantizar la continuidad de la actividad productiva.

Veracruz tiene un peso relevante en la producción nacional de caña de azúcar y la propia gobernadora Rocío Nahle ha señalado la importancia de la actividad para la economía estatal.

La recuperación de las exportaciones hacia Estados Unidos representa, además, una oportunidad para fortalecer al sector azucarero mexicano, después de la reducción registrada en los últimos años. De acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo, las 1.1 millones de toneladas representan más de una quinta parte de la producción nacional.

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FGR