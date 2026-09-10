Seguridad y magistrados unen esfuerzos para fortalecer capacitación de policías en México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporará la experiencia de magistradas y magistrados de justicia administrativa a la capacitación de las instituciones policiales del país, con énfasis en criterios de actuación, régimen disciplinario y desarrollo profesional.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), que contempla asesoría técnica, intercambio de conocimientos y proyectos conjuntos dirigidos al personal encargado de tareas de seguridad.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, sostuvo que el acuerdo permitirá incorporar experiencias del ámbito administrativo a los procesos de preparación institucional. “Este convenio abre una oportunidad para sumar conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a los procesos de profesionalización de las instituciones de seguridad, con reglas más claras y mayor certeza para quienes las integran”, señaló.

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Además, explicó que la colaboración coincide con la actualización realizada este año a los lineamientos nacionales sobre servicio profesional de carrera y régimen disciplinario, instrumentos que buscan establecer referentes comunes para las corporaciones del país.

Hoy firmamos un convenio de colaboración entre el @SESNSP y la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa para seguir impulsando la profesionalización de las instituciones de seguridad pública.



Agradecemos al Magistrado Presidente… pic.twitter.com/2k7hwA9H0Q — Marcela Figueroa (@Maffiguer) September 10, 2026

Policías estatales y municipales estarán entre los sectores a los que apunta este esquema, debido a que sus decisiones cotidianas repercuten directamente en la población y dentro de sus propias corporaciones, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo.

Desde la AMTRIJA, su presidente, Andrés Ángel Aguilera Martínez, destacó que los tribunales administrativos pueden aportar criterios derivados de su experiencia, mientras las áreas policiales ofrecerán información sobre los retos que enfrentan en sus funciones.

“La seguridad también se fortalece con justicia, con capacitación y con instituciones que aprenden unas de otras”, expresó.

Como parte del acuerdo, ambas instancias organizarán espacios de formación, asesorías especializadas y mecanismos para compartir prácticas que ayuden a definir responsabilidades, mejorar capacidades y brindar mayor certeza al personal de seguridad pública.

Bajo este marco, el SESNSP busca vincular la profesionalización policial con conocimientos de justicia administrativa, además de ampliar las herramientas disponibles para el servicio de carrera y la aplicación de criterios disciplinarios en las corporaciones.

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MSL