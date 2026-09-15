Así es la banda presidencial que Claudia Sheinbaum usó durante el Grito de Independencia 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante el Grito de la independencia 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum usó la noche de este 15 de septiembre la banda presidencial durante la ceremonia del Grito de Independencia, celebrada desde el balcón central de Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La prenda, uno de los símbolos más representativos de la investidura presidencial.

La banda mantuvo los colores verde, blanco y rojo de la bandera de México e incluyó el Escudo Nacional bordado en hilo color dorado.

216 Aniversario del Grito de Independencia https://t.co/rR2tbf1cNh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2026

¿Cómo fue la banda presidencial de Claudia Sheinbaum?

La banda se colocó desde el hombro derecho hacia el costado izquierdo de la presidenta, como marca el protocolo para esta insignia de la investidura presidencial.

El verde ocupó la parte superior de la pieza; el blanco quedó al centro con el Escudo Nacional, mientras que el rojo se extendió hacia la parte inferior. Los bordes en tono dorado remataron el diseño.

Sheinbaum llevó la banda sobre un atuendo de falda negra larga y una blusa de manga larga con flores bordadas en distintos colores, una combinación que permitió resaltar los colores patrios de la insignia.

La banda presidencial es uno de los símbolos más relevantes de la titularidad del Poder Ejecutivo y se utiliza en actos solemnes, entre ellos la ceremonia del Grito de Independencia.

Con esta pieza, la presidenta encabezó su segundo Grito de Independencia desde Palacio Nacional, durante la conmemoración de los 216 años del inicio de la lucha independentista de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante el Grito de la Independencia 2026 ı Foto: Captura de pantalla

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MSL