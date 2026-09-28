¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Defensa de la Transformación en Chihuahua?

Morena eligió este lunes, a quien será su coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Chihuahua, quien se suma a los perfiles elegidos con anterioridad para estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

El elegido para el estado de Chihuahua fue Cruz Pérez Cuéllar.

¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar?

Cruz Pérez Cuéllar es un político mexicano, miembro del partido Morena, con una amplia trayectoria dentro de los sectores legislativo y administrativo en el estado de Chihuahua y a nivel federal.

TE RECOMENDAMOS: De cara al próximo año Morena designa a Lorenia Valles como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sonora

Nacido el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Pérez Cuéllar inició su recorrido dentro de la política nacional militando en el Partido Acción Nacional (PAN), donde encabezó la dirigencia estatal en dos periodos distintos, y posteriormente en Movimiento Ciudadano (MC), antes de integrarse formalmente a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En el ámbito municipal, se desempeñó como presidente municipal de Ciudad Juárez a partir del 10 de septiembre de 2021, encabezando la administración local hasta el 17 de junio de 2026. A lo largo de su carrera pública ha representado a su entidad federativa en las dos cámaras del Congreso de la Unión, así como en el ámbito parlamentario local.

La carrera de Cruz Pérez Cuéllar se ha distinguido por una activa participación:

Diputaciones federales: Ocupó un escaño en el Congreso de la Unión por la vía plurinominal de noviembre de 1994 a agosto de 1997. Posteriormente, regresó a la Cámara de Diputados para la LX Legislatura de septiembre de 2006 a agosto de 2009, representando al distrito 3 de Chihuahua.

Congreso del Estado de Chihuahua: Se desempeñó como diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso estatal durante el periodo comprendido de octubre de 1998 a septiembre de 2000.

Senado de la República: Fungió como senador por el estado de Chihuahua entre 2018 y 2021.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT