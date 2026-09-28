¿Quién es Manuel Cota, coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena en Baja California Sur?

Manuel Alejandro Cota Cárdenas fue designado coordinador de Morena en Baja California Sur, el 28 de septiembre de 2026.

Manuel Alejandro Cota Cárdenas fue designado este lunes como coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Baja California Sur, figura que lo perfila como eventual candidato a la gubernatura en las elecciones de 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, recordó que el diputado con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es ingeniero Empresarial Agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por The George Washington University.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), Cota Cárdenas, de 34 años, nació en La Paz, Baja California Sur, donde fue candidato a presidente municipal en 2023.

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Manuel Alejandro Cota Cárdenas fue designado coordinador de Morena en Baja California Sur, el 28 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se desempeñó como director general de Desarrollo Social del gobierno de La Paz y como jefe de Gabinete del gobierno de Guadalajara, Jalisco.

Cota Cárdenas fue electo diputado federal por el Distrito 1 de Baja California Sur para la LXVI Legislatura, de 2024 a 2027, inicialmente como integrante del grupo parlamentario de Morena y posteriormente del Partido Verde.

En la Cámara de Diputados ocupó una secretaría en la Comisión de Vivienda y fue integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo. El pasado 29 de abril solicitó y obtuvo licencia por tiempo indefinido para separarse de sus trabajos legislativos.

Ofrece apertura a aspirantes

En su primer mensaje como coordinador estatal, tras rendir protesta ante militantes reunidos en el World Trade Center de la Ciudad de México, Cota Cárdenas afirmó que el servicio público debe estar por encima de cualquier aspiración personal.

“Nuestra responsabilidad siempre será y responderle a la gente”, afirmó. “Ahora comienza una nueva etapa”, aseveró, al exhortar al resto de aspirantes a mantener la unidad “para trabajar por un propósito común”.

Mencionó directamente a Jesús Alberto Alvarado Aragón, Diana Von Borstel Luna, Milena Quiroga Romero, Saúl González Núñez y Christian Agúndez Gómez, a quienes ofreció apertura “para dialogar, escuchar y construir, sin exclusiones y sin imposiciones”.

“... porque la Cuarta Transformación es mucho más grande que cualquiera de nuestras aspiraciones , incluso por encima de nosotros. Aquí nadie sobra”, sostuvo.

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cehr