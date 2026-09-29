¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 29 y 30 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Facebook Soriana
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 29 y miércoles 30 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 29 de septiembre

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate guaje y saladette: $21.80 el kilo (solo hoy 29 de septiembre)
  • Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
  • Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo
  • Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos
  • Piña gota de miel: $29.80 el kilo
  • Manzana royal gala: $39.80 el kilo
  • Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos
  • Mandarina: $47.80 el kilo
  • Tuna blanca: $27.80 el kilo
  • Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
  • Chile serrano: $39.80 el kilo
  • Brócoli: $42.80 el kilo
  • Ajo a granel (100 gramos): $16.90
  • Col blanca: $13.80 el kilo con 50 puntos
  • Nopal entero: $36.80 el kilo
Verduras frescas en imagen ilustrativa
Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Milanesa de res pulpa blanca: $209.00 el kilo
  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $54.50 el paquete
  • Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $159.90 el kilo
  • Milanesa de pollo fresca: $176.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca en trozo: $92.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $112.00 el kilo
  • Chamberete de res platanillo Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
  • Molida de cerdo 90/10: $92.00 el kilo
  • Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
  • Filete de basa: $64.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
  • Posta de basa: $64.90 el kilo
  • Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo
Ofertas de Soriana
Ofertas de Soriana ı Foto: Soriana

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