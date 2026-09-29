Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 29 y 30 de septiembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 29 y miércoles 30 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 29 de septiembre
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate guaje y saladette: $21.80 el kilo (solo hoy 29 de septiembre)
- Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
- Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos
- Piña gota de miel: $29.80 el kilo
- Manzana royal gala: $39.80 el kilo
- Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos
- Mandarina: $47.80 el kilo
- Tuna blanca: $27.80 el kilo
- Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
- Chile serrano: $39.80 el kilo
- Brócoli: $42.80 el kilo
- Ajo a granel (100 gramos): $16.90
- Col blanca: $13.80 el kilo con 50 puntos
- Nopal entero: $36.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Milanesa de res pulpa blanca: $209.00 el kilo
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $54.50 el paquete
- Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $159.90 el kilo
- Milanesa de pollo fresca: $176.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca en trozo: $92.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $112.00 el kilo
- Chamberete de res platanillo Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
- Molida de cerdo 90/10: $92.00 el kilo
- Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
- Filete de basa: $64.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Posta de basa: $64.90 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
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LMCT