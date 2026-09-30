Senadores de Morena cierran filas en torno a las encuestas para elegir coordinadores estatales

Ante las inconformidades por la definición de candidaturas en Morena, senadores del grupo parlamentario salieron en defensa contundente del sistema de encuestas como el único mecanismo confiable de selección, respaldaron la transparencia de las mediciones y llamaron a la disciplina e institucionalidad a quienes no resultaron favorecidos en los procesos internos.

La senadora Verónica Camino Farjat rechazó cualquier intento de modificar las reglas del juego al asegurar que no existe un método más efectivo para evitar manipulaciones como las granjas de “bots” en redes sociales.

“No hay hasta hoy un método mejor para seleccionar a las personas que las encuestas. No lo hay. (...) Yo estoy en el mismo punto de la presidenta: mientras no haya otro método para utilizar que nos dé mayor certeza, este debe ser”, sentenció, destacando que el proceso contempla transparencia en la evaluación: “Les están dando hasta el valor de las preguntas. Les están dando hasta los puntajes (...) El que quisiera tenerlas, las podría tener”.

A esta postura se sumó la senadora Lilia Margarita Valdez, quien descartó irregularidades en el proceso y defendió la efectividad del método frente a prácticas del pasado:

La organización y la participación fortalecen nuestro movimiento desde cada territorio. 🇲🇽#Morena presenta a sus coordinadoras y coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas en 2027.… pic.twitter.com/nt1LQZebEw — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) September 29, 2026

“Las encuestas se me hacen un método mucho más efectivo que la tómbola, se me hace un método mucho más efectivo que el compadrazgo, el dedazo, el yo te invito. (...) No he constatado que en un momento dado se cuchareen”.

Al atribuir los reclamos al crecimiento natural del partido y a la frustración de no obtener una candidatura, Valdez sostuvo que en Morena “no hay nada oscuro, ni mano negra” e instó a los aspirantes a “superarlo primero como ser humano (...) y como político, analizar las cosas y seguirle”.

Por su parte, el senador Oscar Cantón Zetina remarcó que las encuestas de Morena no representan un simple concurso de popularidad, sino un filtro integral respaldado por auditorías externas:

“La encuesta no determina el que se haya nombrado para coordinador o coordinadores de Morena (...). Se tiene que hacer la evaluación de la honestidad, de la cercanía con la gente, de la posibilidad de un triunfo electoral. Tengo entendido que Morena hace una encuesta y luego se contratan encuestas espejo, es decir, de compañías privadas reconocidas”.

Asimismo, al referirse al panorama en entidades como Chihuahua, Cantón enfatizó que las afinidades individuales quedan de lado: “Mis simpatías personales descartadas (...) es el pueblo de Chihuahua el que tiene que decidir y Morena tiene que acatar lo que la mayoría quiera”.

Ante este escenario, los legisladores coincidieron en que la unidad y el respaldo a los perfiles electos constituyen un deber ético con el movimiento.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. ı Foto: Captura de Pantalla

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LMCT