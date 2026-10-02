‘El Capitán Sol’ es clave, porque es el vínculo directo que recibía las instrucciones de Andy López Beltrán: Oposición

Autoridades federales detuvieron en Zapopan a Miguel Ángel “N”, identificado como el último integrante de la organización “Los Primos” que faltaba por detener.

El PAN en San Lázaro dijo que la aprehensión de Miguel Ángel “S”, alias “El Capitán Sol”, responde a las presiones de Estados Unidos al gobierno de Claudia Sheinbaum, para castigar a los verdaderos responsables del huachicol fiscal que, aseguró, ya se incrustó en el Gobierno federal de Morena.

“Se acabaron los montajes donde según desmantelaban laboratorios de fentanilo y habían decomisos fantasma, los cárteles aliados a Morena para fines electorales han tomado fuerza y ponen a la presidenta entre la espada y la pared”, dijo Federico Döring, diputado federal del PAN.

Ahora, sostuvo, el Gobierno tiene la oportunidad de darle un golpe duro a este delito de huachicol fiscal, tras haber detenido a uno de los principales operadores de la trama junto a los hermanos Farías Laguna bajo el confío del almirante Rafael Ojeda.

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Federico Döring añadió que “El Capitán Sol” es clave, porque es el vínculo directo que recibía las instrucciones de Andrés López Beltrán como contraseña de qué barcos debían de permitir sus descargas huachicoleras.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, señaló que seguirán insistiendo en que la cadena de corrupción que permitió la operación del huachicol fiscal, se acabe, pero también haya más detenidos “sea quien sea”.

Detalló que no se puede involucrar únicamente a los marinos, hay un contubernio de muchos funcionarios de alto nivel en instituciones como Aduanas, como el SAT e inclusive quienes no intentan un cargo público, como lo es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada local America Rangel Lorenzana, explicó que, si bien, hay un detenido en Zapopan deberían también de estar deteniendo a quienes encabezan esta banda de tráfico de hidrocarburos y que muchos han señalado al hijo de Andrés Manuel López Obrador.

“Algo que no sé decir solo desde la oposición, sino desde las agencias de Estados Unidos, quienes han informado a medios estadounidenses, que pesan investigaciones sobre el hijo de la expresidente que hoy abiertamente hace campaña para ser diputado federal en Tabasco”.

Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN, agregó que, sin duda, el gobierno de Estados Unidos está exigiendo verdaderos castigos y no chivos expiatorios, y es también evidente que el pleito entre Sheinbaum y Andy López Beltrán, a escalado a niveles nunca antes imaginados.

“Se ve cada vez más debilitado AMLO, mientras que su hijo buscando la protección del fuero en lugar de estar rindiendo cuentas a la autoridad en México por el contubernio con el crimen organizado”.

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FGR