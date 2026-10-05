Padres de niños con cáncer denunciarán a Andy López Beltrán y Amílcar Olán ante la FGR

Padres de niñas y niños con cáncer preparan una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quienes pretenden señalar por la presunta comisión de genocidio, delincuencia organizada, homicidio culposo y los ilícitos adicionales que determine el Ministerio Público durante las investigaciones. Los afectados planean presentar el documento el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.
El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. anunciaron que acudirán a las instalaciones de la FGR, en la Glorieta de Insurgentes, para presentar formalmente la denuncia. La cita está prevista para las once de la mañana del miércoles y contará con el acompañamiento de integrantes de la sociedad civil.
Las agrupaciones sostienen que el expediente tendrá como eje el desabasto de medicamentos oncológicos y sus consecuencias sobre pacientes pediátricos. En su pronunciamiento aseguran que esa carencia afectó “la vida y salud de miles de menores en el país” y atribuyen a la falta de tratamientos oportunos la muerte de más de 5 mil niñas y niños con cáncer.
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En la denuncia pedirán investigar la entrega de contratos que califican como irregulares, así como una presunta simulación en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios. Las asociaciones también solicitarán revisar esquemas de contratación que consideran opacos y el posible uso de empresas fantasma vinculadas con esas operaciones.
Los colectivos sostienen que las presuntas irregularidades en la compra y contratación de medicamentos tuvieron consecuencias directas en la atención de menores con cáncer. También afirman que esas prácticas impidieron el acceso “oportuno y continuo” a tratamientos de quimioterapia y señalan que corresponderá a la FGR determinar posibles responsabilidades y establecer si los hechos encuadran en los delitos denunciados.
Además de López Beltrán y Olán Aparicio, las asociaciones anticiparon que la denuncia abarcará a “quienes resulten responsables”. El documento no identifica a otras personas ni detalla contratos, empresas, montos, dependencias o procedimientos específicos que sustenten cada una de las acusaciones, por lo que esos elementos tendrán que formar parte del expediente que entreguen a la autoridad.
Como parte de la movilización, los colectivos convocaron a medios de comunicación, agrupaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil para acompañar la entrega del documento y una conferencia de prensa posterior. “¡Por la salud y la vida de nuestras niñas y niños! ¡Ni un paso atrás en la defensa de la niñez mexicana!”, señala el pronunciamiento.
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LMCT