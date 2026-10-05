Morena designa a Andrea Chávez coordinadora de la 4T para Alcaldía en Ciudad Juárez, Chihuahua

La dirigencia nacional de Morena designó este lunes a la senadora Andrea Chávez como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se proyecta como la eventual candidata del partido guinda a esa presidencia municipal para las elecciones de 2027.

Andrea Chávez participó en el proceso interno para nombrar las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación en los estados donde se renovarán las 17 gubernaturas el próximo año, pero no resultó ganadora. En tanto, el nombramiento en el estado fue para Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Juárez.

Tras ello, integrantes del Partido del Trabajo (PT) que la habían impulsado para esa posición, dejaron entrever la posibilidad de contender por su cuenta con Andrea Chávez como abanderada.

El nombramiento de Andrea Chávez como Coordinadora Municipal de Defensa de la transformación, hecho por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de elecciones morenista, Citlalli Hernández, fue realizado sin que el partido haya emitido aún alguna convocatoria para quienes aspiran a las coordinaciones municipales en las distintas entidades del país.

“Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro Movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para Morena, la unidad significa poner por delante lo que nos une: el proyecto de transformación de México, nuestros principios y, por encima de todo, el pueblo”, señaló este lunes la dirigencia del partido guinda mediante un comunicado.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA designa a Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/LLpOsyGYrz — Morena (@PartidoMorenaMx) October 5, 2026

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FGR