Organismos acreditados podrán revisar procesos para fortalecer la igualdad laboral

Los organismos de evaluación de la conformidad acreditados por la entidad mexicana de acreditación (ema) recibieron una invitación para conocer sus condiciones internas y, de ser necesario, revisar sus procesos de reclutamiento y promoción de personal, como parte del encuentro “Medir para transformar: Compromiso por la igualdad”, realizado en conjunto con la Asociación Civil Mujeres del Sistema de la Infraestructura de la Calidad (MUSICA).

La propuesta busca que cada organización conozca su situación interna y, a partir de esa revisión, identifique los procesos que puedan modificarse para favorecer una participación más equilibrada de mujeres en los distintos niveles de decisión. El ejercicio también contempla la adopción de buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación.

La presidenta de MUSICA, María Isabel López Martínez, señaló que las organizaciones podrán revisar sus procesos de reclutamiento y promoción, al tiempo que tendrán la posibilidad de optar por la certificación bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015 de igualdad laboral y no discriminación. Esta opción fue planteada como parte de las acciones que pueden adoptar los organismos en materia de igualdad laboral y no discriminación.

Como parte del encuentro, los organismos fueron invitados a participar en una encuesta sobre sus estructuras internas. El instrumento contempla información sobre la presencia de mujeres en puestos de dirección, gerencias, coordinaciones y áreas técnicas, además de las políticas y prácticas implementadas por cada organización en materia de igualdad laboral y no discriminación.

Los resultados permitirán conocer la situación de las mujeres dentro de los organismos y establecer una referencia para medir los avances posteriores. La información tendrá una actualización trimestral, con el propósito de orientar las siguientes acciones relacionadas con la participación de las mujeres dentro de la infraestructura de la calidad.

El presidente de la ema, Raúl Tornel y Cruz, destacó la importancia de incrementar la participación de mujeres en los organismos de evaluación de la conformidad, los comités de normalización y los espacios de toma de decisiones. También señaló la importancia de contar con más evaluadoras, expertas, técnicas y líderes, así como con más mujeres en espacios de toma de decisiones.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en la infraestructura de la calidad. México comenzó este trabajo en 2019, en el marco de los esfuerzos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), y en 2025 amplió el enfoque hacia áreas como normalización, metrología, acreditación, evaluación de la conformidad y vigilancia de mercado.

En el encuentro participaron Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República; Inés González, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Andrea Solano, jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía; Clara Corona, vicepresidenta de ema y MUSICA; María Olvera, presidenta de la Comisión de Datos y Estadísticas, y Karla Fernández, presidenta de la Comisión de Perspectiva de Género de la Asociación, además de representantes de autoridades y actores del sector.

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