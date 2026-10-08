Advierten: Ante cortes México tendría gas ¡para 3 días!

México carece de almacenamiento de gas natural y depende de estrategias operativas para afrontar interrupciones del suministro desde Estados Unidos, reconoció el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, tras una reducción temporal de alrededor de una quinta parte del volumen importado que recibe la red bajo su administración.

En la conferencia mañanera de ayer, el funcionario explicó que hace una semana se notificó una “situación crítica” del lado estadounidense, que representó “un golpe fuerte” para el suministro. Aseguró que la coordinación entre Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía permitió afrontar el episodio sin problemas.

“No tenemos almacenamiento, pero, a través de estas estrategias, podemos solventar y, por lo tanto, podríamos tener hasta tres días si hubiese algún corte de este gas natural de importación”, afirmó.

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El dato: En México operan 5 terminales de gas natural licuado privadas, que no forman parte del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.

El margen mencionado corresponde a la capacidad de respuesta mediante esas estrategias; sin embargo, el funcionario no anunció una reserva almacenada para tres días ni detalló las medidas que permitirían sostener el abasto en ese periodo.

Posteriormente, Cenagas precisó a un medio de comunicación que la restricción no respondió a una decisión de política pública de EU, sino a un mantenimiento programado en infraestructura de Texas que abastece el punto de Inyección Ramones. Explicó que fue temporal y parcial, y que otros puntos de importación permanecieron sin afectación.

La dependencia también reportó un incidente imprevisto en una estación de compresión de El Paso Natural Gas Company, que redujo adicionalmente el flujo. De acuerdo con la explicación, la coordinación institucional mantuvo el suministro en condiciones operativamente manejables durante cinco días y la alerta se levantó el domingo por la noche.

Cuitláhuac García señaló que entre 60 y 62 por ciento de la electricidad se genera con gas natural. El gas también abastece a la industria y a Pemex, por lo que los cortes pueden afectar a diversos sectores.

El episodio ocurre mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una estrategia para reducir la dependencia energética. En abril pasado, la mandataria reconoció que nuestro país depende en 75 por ciento del gas proveniente de Washington y explicó que Pemex trabaja en recuperar el combustible que todavía se quema en la atmósfera y en explotar yacimientos convencionales.

El 7 de agosto, la mandataria sostuvo que disminuir la dependencia de energéticos importados es un asunto de seguridad nacional y soberanía. Aclaró que los contratos con Estados Unidos se mantendrán y que una parte del gas seguirá llegando de ese país, pero advirtió que la dependencia no debe continuar creciendo.

La estrategia presentada por el Gobierno federal incluye equipos que consuman menos energía, mayor uso de fuentes renovables y el análisis de reservas de gas no convencional mediante un comité de científicos y especialistas.

La evaluación de estos yacimientos forma parte de las opciones planteadas para aumentar la producción nacional.

En su Segundo Informe de Gobierno, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que, al concluir su administración, se habrán incorporado 32 mil megawatts al Sistema Interconectado Nacional y que la participación de las energías renovables pasará de 24 a 38 por ciento.

Esas acciones buscan fortalecer el suministro nacional, mientras el reconocimiento de Cenagas evidencia una tarea pendiente: disponer de almacenamiento que permita responder a contingencias en la infraestructura de importación.