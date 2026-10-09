Califican para academia 13 constructoras consentidas

La licitación para construir la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro perfila una disputa entre empresas que ya acumulan contratos millonarios con gobiernos, universidades y organismos públicos del estado. Constructora Noval y BICE Construcción encabezan por monto un grupo de al menos 13 firmas inscritas en el padrón estatal con experiencia en edificios, instalaciones, infraestructura educativa, urbanización y obra institucional, actividades que coinciden con distintos componentes del proyecto previsto para el complejo Rhino.

El filtro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) de Querétaro reduce todavía más ese universo. La Licitación Pública 037-LP-EST-26-SPC exige registro vigente, especialidad 310 para “Edificaciones de hasta tres niveles de altura”, capital contable mínimo de 10 millones de pesos, experiencia en construcciones similares, solvencia financiera y cumplimiento fiscal. Bajo esas condiciones, la trayectoria contractual de cada compañía adquiere peso frente a una obra cuya inversión anunciada supera los 30 millones de pesos.

aspectos del proyecto del centro de formación para policías de Querétaro. ı Foto: Especial

El dato: EL centro, se dijo, fue concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerlo al alcance de instituciones mexicanas de seguridad.

Entre los antecedentes de mayor escala sobresale Constructora Noval, que concentró al menos dos licitaciones públicas por 28.8 millones de pesos entre 2023 y 2024. Una correspondió al edificio “MA-2” de un nuevo plantel del Conalep por 17.2 millones de pesos; la segunda, de 11.5 millones de pesos para una red de alcantarillado sanitario en las comunidades de Jofre y Jofrito. Su experiencia abarca así dos frentes presentes en grandes contratos de infraestructura, edificación y obra hidráulica. El primero resulta especialmente cercano al proyecto de Rhino, que contempla un inmueble de mil 84 metros cuadrados con áreas administrativas, laboratorio, estaciones de inspección y espacios especializados para capacitación.

En una escala semejante se mueve BICE Construcción. El municipio de Querétaro le adjudicó en julio de 2025 la sustitución de la instalación eléctrica del Mercado Escobedo por 17.5 millones de pesos, con anticipo de 30 por ciento y un plazo de ejecución de 203 días. Su actividad no se quedó en ese contrato. Durante el mismo año obtuvo 2.8 millones de pesos para una red de drenaje sanitario en San Juan del Río y compitió por la segunda etapa del Centro de Investigación Tecnológica Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde presentó una oferta de 3.6 millones de pesos. Los registros ubican además su actividad en construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

1,084 Metros cuadrados tendrá la construcción de este espacio

La UAQ permite observar otro núcleo de constructoras que durante los últimos años se han encontrado frente a frente por edificios, rehabilitaciones y adecuaciones. En esos procedimientos aparecen Constructora Arktekton, Grupo Constructor Macifer, O&F Edificaciones y Promociones y Desarrollo de Infraestructura, compañías que también figuran en el padrón estatal y acumulan experiencia reciente en espacios institucionales.

Buena parte de su historial reciente se concentra precisamente en inmuebles universitarios. En 2024 obtuvo la segunda etapa del edificio del Archivo Institucional del Campus Aeropuerto por 2.29 millones de pesos. Un año más tarde recibió 2.25 millones de pesos para rehabilitar el Centro de Evaluación Física y Desarrollo de la Facultad de Enfermería. Su actividad ante la universidad incluye construcción, remodelación, mantenimiento, diseño arquitectónico e ingeniería.

aspectos del proyecto del centro de formación para policías de Querétaro. ı Foto: Especial

Por ese mismo circuito aparece Grupo Constructor Macifer. En 2023 recibió dos millones de pesos por albañilería, instalaciones y acabados del edificio de talleres de la Facultad de Artes. Al año siguiente obtuvo 3.3 millones para una planta de tratamiento en Campus Juriquilla y 1.74 milles de pesos para remodelar baños universitarios. Volvió a competir en 2025 por una obra de mezzanine, albañilería e instalaciones para una bodega de imprenta. Su propuesta ascendió a 2.29 millones de pesos. Esa recurrencia en concursos universitarios muestra una empresa activa en adecuación y construcción de espacios, con experiencia en distintas especialidades de obra.

La cartera se extiende hacia empresas dedicadas al diseño y desarrollo previo de infraestructura. A+A Ingeniería y Arquitectura obtuvo en 2025 un contrato por 2.99 millones de pesos para elaborar proyectos ejecutivos de urbanización, rehabilitación, equipamiento y vialidades en Corregidora.

Con antecedentes en infraestructura municipal también aparece DAFEMA, mientras Meta Vialidades, Edificación y Proyectos mantiene presencia en contratación de obra pública desde hace más de una década. Ambas amplían un grupo que combina edificios, urbanización, instalaciones, rehabilitación y equipamiento.

Ese abanico importa porque la academia de Rhino reúne varias de esas especialidades en un solo contrato. El proyecto contempla tres estaciones para inspección, patio de maniobras, laboratorio, almacén, recepción, oficinas y espacios operativos, además de fosas para revisión vehicular, una plataforma hidráulica y zonas con capacidad para recibir automóviles, camionetas, autobuses y tractocamiones.