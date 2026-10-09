Guadalajara necesita alerta sanitaria por crisis de agua contaminada: Chema Martínez

Cientos de personas se manifestaron frente al Ayuntamiento de Guadalajara para exigir que el Gobierno municipal solicite la declaratoria de una alerta sanitaria por la crisis de agua contaminada en distintas colonias tapatías.

La protesta fue encabezada por el regidor y coordinador de Morena en el Cabildo, Chema Martínez, quien acusó que el problema dejó de ser una falla en la prestación del servicio para convertirse en un riesgo para la salud de las familias.

Con pancartas y consignas de “¡Agua limpia!” y “¡Alerta sanitaria ya!”, vecinos, comerciantes e integrantes de colectivos ciudadanos demandaron a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, asumir responsabilidad y dar respuesta inmediata.

TE RECOMENDAMOS: Supervisan Sheinbaum y Menchaca inician gira nacional de salud en Metztitlán

Martínez afirmó que habitantes de distintas zonas han reportado agua con malos olores, coloración irregular y residuos, además de padecimientos como diarreas, ronchas en la piel, infecciones en los ojos e infecciones vaginales.

“¿Qué espera el gobierno de Movimiento Ciudadano para liberar ya una alerta sanitaria?”, cuestionó.

El morenista sostuvo que la declaratoria permitiría conocer la magnitud real del problema, informar a la población sobre los riesgos y activar mecanismos de diagnóstico, prevención y atención médica.

Recordó que desde 2022 ha denunciado públicamente la problemática del agua contaminada en Guadalajara, sin que, dijo, las autoridades hayan ofrecido una solución definitiva.

“He venido denunciando desde el año 2022 el agua puerca que está enfermando a la gente de Guadalajara y ni una sola acción, no nos han hecho caso”, reclamó.

Durante la movilización, Martínez también señaló el impacto económico para las familias, especialmente madres y adultos mayores que deben destinar parte de sus ingresos a comprar garrafones o agua embotellada.

Entre los reclamos, asistentes pidieron al regidor volver a competir por la presidencia municipal de Guadalajara. Al grito de “¡Presidente, presidente!”, le solicitaron representar nuevamente a Morena en la contienda por la alcaldía.

Martínez advirtió que la movilización continuará en barrios y colonias hasta obtener una respuesta de las autoridades municipales y estatales.

“Queremos vivir tranquilos, queremos vivir sin miedo, abrir la llave de nuestra casa y tener agua limpia”, expresó.

Entre gritos de “¡Agua limpia!” y “¡Alerta sanitaria ya!”, los manifestantes reiteraron su exigencia de una atención inmediata a la crisis del agua contaminada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR