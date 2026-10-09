“Mucha grilla”, dice ante el ‘destape’ pro Harfuch

Ante el planteamiento de considerar a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como posible candidato presidencial para 2030, la Presidenta Claudia Sheinbaum vio “mucha grilla” y “futurismo”. Además, evitó pronunciarse sobre una sucesión y aseguró que él está concentrado en sus responsabilidades.

El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, destacó la popularidad de García Harfuch, lo comparó con el actor Pedro Infante y lo ubicó entre los posibles aspirantes a la Presidencia.

Consultada al respecto, la mandataria aseguró que estas declaraciones forman parte de la promoción de los partidos y que los próximos comicios presidenciales todavía están lejos.

El Tip: Una encuesta coloca a Harfuch con 40.7% entre los perfiles de Morena mejor evaluados rumbo a 2030.

Rechazó opinar sobre si ve al titular de Seguridad como un eventual sucesor, aunque reconoció su capacidad, honestidad y profesionalismo. Destacó la valentía que, dijo, ha mostrado al continuar en labores después del atentado que sufrió.

“Pero Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad. Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México. Y es un hombre muy cabal”, declaró.

La jefa del Ejecutivo extendió ese respaldo a los demás integrantes de su Gabinete y sostuvo que ninguno está pensando en participar en próximas elecciones, pues están dedicados a cumplir sus tareas.

“No, no voy a hablar de eso, imagínese. No, ningún compañero que está trabajando en el Gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Ninguno”, afirmó.

Añadió que su equipo trabaja para sacar adelante al país en momento económicamente complejo. “Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres”, sostuvo.