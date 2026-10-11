Rachel se disipa tras golpear Ensenada; deja diversas afectaciones

La tormenta Rachel se disipó este domingo sobre el suroeste de Estados Unidos, después de tocar tierra en Baja California y provocar inundaciones, crecidas de arroyos y cortes de energía eléctrica en Ensenada, donde reportes meteorológicos señalan acumulaciones de hasta 147 milímetros de lluvia en apenas tres horas. Aunque el fenómeno perdió su estructura ciclónica, sus efectos todavía representan una amenaza para las costas del norte de la península.

El sistema ingresó durante la medianoche como ciclón postropical por una zona próxima a Campo de Enmedio, aproximadamente a 40 kilómetros al sur-sureste de Ensenada. A su paso, las precipitaciones anegaron las vialidades y provocaron corrientes de agua que dificultaron la circulación en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con reportes locales, varias colonias sufrieron interrupciones del suministro eléctrico tras fallas en transformadores. Las estaciones meteorológicas registraron acumulaciones de 77 milímetros y rachas de viento de 85 kilómetros por hora, mientras un punto de observación al sur del puerto reportó 147 milímetros en tres horas y una presión atmosférica mínima de 982 hectopascales durante el ingreso del fenómeno.

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Las afectaciones alcanzaron sectores como la colonia Aeropuerto, donde la acumulación de agua dejó vehículos atrapados y complicó el desplazamiento de los habitantes. También surgieron reportes de inundaciones y corrientes intensas sobre vialidades como la avenida Reforma y la calle Diamante.

Inundaciones en Baja California ı Foto: Cuartoscuro

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que las olas que generó Rachel coincidirán con mareas altas y una marejada procedente del sur, combinación que podría agravar las inundaciones y la erosión costera durante la mañana de este domingo.

Pese a su disipación, Rachel mantiene condiciones marítimas peligrosas en el norte de Baja California y el sur de California. En algunos puntos de la costa de Estados Unidos, el nivel del agua alcanzó hasta 46 centímetros por encima de las previsiones, mientras las condiciones adversas podrían persistir durante los próximos días.

La humedad que dejó Rachel también provocará precipitaciones fuertes desde el sur de California hasta la Gran Cuenca y otras regiones del suroeste estadounidense, con acumulaciones previstos de entre 25 y 76 milímetros y máximos locales de hasta 127 milímetros. Estas cantidades mantienen el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas.

Según la última advertencia, emitida a las nueve de la mañana de este domingo, los remanentes se encontraban a unos 480 kilómetros al nor-noreste de Ensenada, Baja California, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el norte-noreste a 46 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que Rachel se degradó a una baja presión remanente sobre territorio estadounidense y emitió su último aviso de seguimiento. Por su parte, el Gobierno de México retiró todos los avisos costeros, aunque permanecen los riesgos asociados al oleaje y las corrientes marinas.

Tras el paso de Rachel, las autoridades de Baja California mantienen la atención sobre las zonas que registraron inundaciones. La Secretaría de Marina había activado el Plan Marina en su fase de prevención, con acciones de vigilancia y auxilio en coordinación con Protección Civil y otras instituciones de seguridad y emergencia.

🌀#Rachel se degradó a baja presión remanente, sin embargo, seguirá ocasionando #Lluvias fuertes en Baja California. pic.twitter.com/ocTSJ1eYmH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

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