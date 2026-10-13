Liberación de criminal en Morelos fue para salvar vidas, pero se volverá a detener: Sheinbaum

La captura de un líder delincuencial en el estado de Morelos, este lunes, fracasó luego de que su grupo criminal retuvo a agentes ministeriales para conseguir la liberación, lo cual fue una decisión para salvar la vida de civiles, argumentó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló durante la conferencia presidencial que este hecho sólo involucró a autoridades estatales, quienes no tenían planeada ninguna operación para capturar al criminal, hasta ahora identificado como ‘El Güero’, presuntamente vinculado a Guerreros Unidos.

Los informes hasta esta mañana indican que el personal del Ministerio Público se encontraba en diligencias para la recuperación de inmuebles y en medio de esto fue que detuvieron al sujeto en flagrancia, lo cual explica el por qué su captura no se apoyó de más elementos de seguridad o el acompañamiento de otras corporaciones federales.

“La información preliminar que tenemos por parte del gobierno de Morelos es que no era una operación para detener a este sujeto. Ellos iban a unas diligencias del Ministerio Público del Ministerio Público para una recuperación de unos inmuebles. Cuando ven este sujeto en flagrancia lo detienen y es una detención en flagrancia. No era una operación, digamos, específicamente para detener a esta persona. Por eso es el estado de fuerza que llevaban no era suficiente, no iba el suficiente acompañamiento del gabinete de seguridad”, contó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia de prensa de este martes que la explicación de lo ocurrido tiene que ser dada por el Gobierno de Morelos; sin embargo, comentó que la liberación del criminal fue una decisión que se tomó “para salvar vidas”, pero que se emprenderá otro operativo para dar con él.

“Ellos fueron los que tomaron la decisión del operativo y ellos tienen que explicar. Pero un muchas veces en esta circunstancia, cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas y en todo caso preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente a esta al presunto delincuente”, dijo.

García Harfuch secundó el argumento y explicó que durante la detención muchos civiles salieron a las calles y no se podía poner en riesgo su vida con una confrontación.

Sostuvo que esta liberación no significa que habrá impunidad y se dijo seguro de que se conseguirá su detención.

“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, sostuvo.

Consultado sobre si habrá acciones en contra de la población que mostró respaldo para que el criminal fuera liberado, negó que se vaya a emprender alguna acción judicial, a menos que alguien cometa una agresión contra las autoridades.

“Obviamente, si hay si una persona agrede a algún oficial o lo lastima, pues eso ya es un delito. Y ahí se le detiene en flagrancia”, dijo.

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FGR