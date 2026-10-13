‘No queremos censurar’, sostiene Sheinbaum sobre restricción de contenidos violentos en redes sociales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina el 13 de octubre de 2026.

Durante su primera transmisión en vivo en TikTok e Instragram, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el gobierno de México no pretende censurar al buscar restringir contenidos violentos en plataformas digitales.

Al responder a comentarios y dudas de usuarios en tiempo real, la mandataria explicó que el decreto anunciado el pasado 2 de octubre, tras un ataque en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, pretende evitar la exposición de menores a material explícito en redes sociales.

“Nosotros no queremos censurar. No se trata de censura, se trata de actitudes violencias que estén vinculadas con generar violencia en las niñas, niños y adolescentes”, aclaró.

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Sheinbaum Pardo afirmó que las plataformas digitales “estuvieron de acuerdo” en regular los contenidos sensibles, tras una reunión con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino.

“Nos parece bien y vamos a trabajar para que esto sea posible”, manifestaron las plataformas, según la Presidenta.

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cehr