Gobierno alista restricción contra contenido violento en redes sociales, tras ataque en Torreón

Claudia Sheinbaum anunció un decreto para regular contenidos violentos en plataformas digitales tras el ataque ocurrido en una escuela de Torreón, Coahuila.

A raíz del ataque cometido por dos exestudiantes contra una escuela y su comunidad en Torreón, Coahuila, el Gobierno de México anunció un plan de trabajo que incluye un decreto que sería emitido la próxima semana para actuar principalmente contra el contenido violento al que la juventud está expuesta en plataformas digitales y establecer responsabilidades para las empresas.

El episodio, que cobró la vida de una docente y dejó a otras cuatro personas heridas, fue considerado “lamentable” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien al inicio de su conferencia matutina explicó que la estrategia se centrará en solicitar a las plataformas digitales que retiren contenidos que inciten a la violencia.

El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso. Es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales Claudia Sheinbaum, presidenta de México



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Autoridades detectan posibles vínculos con otros ataques

Las primeras investigaciones, señaló Sheinbaum, encontraron una posible relación entre este hecho y otros ataques similares ocurridos en México, entre ellos el registrado esta misma semana en una secundaria de Querétaro, donde un alumno agredió a personal educativo.

El día de ayer ocurrió un episodio muy lamentable, una situación muy lamentable en una escuela de Coahuila, unos jóvenes que entraron a la escuela y atacaron a una maestra. Hay algunos episodios similares que se han presentado en el país en los últimos años. Son tres o cuatro Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El planteamiento contempla avanzar mediante un decreto que se espera emitir la próxima semana, con el objetivo de prohibir la difusión de este tipo de materiales.

La mandataria aclaró que la nueva disposición deberá delimitarse con precisión para evitar que pueda interpretarse como una medida de censura.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Captura de video

La prohibición, la obligación de las plataformas de bajar esos contenidos, no permitir que se difundan y tiene que quedar muy claro cuáles para que no rayen la censura… No como un delito, sino como prevención. No se trata de hacerlo un delito penal, no. Puede ser un delito penal, pero no se trata de eso, lo que queremos es prevenir Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Participarán Seguridad y Transformación Digital

El posible decreto será elaborado por un equipo de trabajo encabezado por la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde.

También participarán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital, además de que se prevé invitar a instituciones académicas.

Plataformas deberán identificar y retirar contenidos

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch explicó que uno de sus objetivos será que las plataformas digitales asuman responsabilidad en la identificación, reporte y remoción de contenidos que inciten a la violencia, además de establecer mecanismos de coordinación con las autoridades.

La estrategia también contempla regular el uso y acceso de niñas y niños a las redes sociales, con el propósito de protegerlos frente a contenidos considerados perjudiciales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

El funcionario señaló que esta responsabilidad no eximirá a los padres de familia, a quienes se reiterará la importancia de mantenerse cercanos a sus hijos y colaborar en la identificación de situaciones de riesgo tanto para ellos como para su entorno.

Llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijos e hijas, fortalecer la comunicación y ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico Omar García Harfuch, titular de la SSPC



Finalmente, sobre el ataque, García Harfuch, detalló que los dos responsables del ataque en Coahuila son hermanos y mayores de edad. Explicó que utilizaron únicamente armas blancas contra personal y estudiantes.

Recordó que el incidente provocó la muerte de la subdirectora del plantel y dejó heridas a dos docentes, uno de ellos de gravedad, además de un alumno y una mujer.

SEP incorporará estrategia emocional

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el plan estará acompañado por la estrategia ABC de las emociones, creada para atender problemas de salud mental relacionados con la exposición a las redes.

Mario Delgado, titular de la SEP, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Además, destacó que existen acuerdos de empresas como Meta en otros países que, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario, muestran que las plataformas pueden asumir responsabilidades para restringir la exposición de niñas, niños y jóvenes a contenido violento.

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