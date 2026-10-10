Sheinbaum anuncia transmisión en vivo para conocer opiniones sobre regulación de redes sociales

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante el anuncio del 'live' que encabezará.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana encabezará una transmisión en vivo donde expondrá las regulaciones que impulsa su gobierno a los contenidos sensibles en redes sociales, y donde buscará conocer la opinión de los internautas al respecto.

A través de un video difundido en redes sociales, la mandataria federal recordó que la próxima semana emitirá un decreto de cinco ejes para prohibir a las plataformas digitales la exposición y acceso de menores a contenido violento o sensible.

Aunado a esto, informó, encabezará una transmisión en vivo para conocer posturas acerca de estas acciones en favor de espacios digitales más seguros.

Regulación busca limitar contenidos sensibles para menores en redes sociales. ı Foto: Cuartoscuro

El evento será a través de los canales oficiales de la presidenta y el Gobierno de México en Instagram, TikTok y Facebook, por lo que Sheinbaum Pardo pidió a los interesados en participar estar pendientes, pues no dio detalles de fecha y hora.

“Los invito para que estén pendientes porque la próxima semana vamos a hacer un en vivo, porque quiero conocer su opinión sobre estos temas, en un ambiente seguro, charlando. Que me digan qué es lo que piensan, ya les platicaré qué día”, expuso la presidenta en el video.

Claudia Sheinbaum reiteró que las redes sociales deben ser “espacios seguros”, y promover contenidos que “protejan a nuestras niñas, niños y adolescentes”.

“Queremos entornos digitales seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes. Vamos a emitir un decreto para que todas las plataformas digitales eliminen contenidos que tengan que ver con acoso sexual, abuso, con prácticas violentas. Las plataformas digitales deben tener contenidos seguros que protejan a nuestras niñas, niños y adolescentes”, expuso la mandataria federal.

Decreto buscará prohibir contenidos sensibles en redes sociales

Como explicó la presidenta esta semana, el objetivo del decreto es contribuir a que los menores no estén expuestos a contenido violento o sensible en redes sociales, a partir de varios ejes.

Esta mañana platicamos sobre cómo garantizar ambientes seguros para niñas, niños y adolescentes en las plataformas digitales. pic.twitter.com/i3UTiPNllF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 9, 2026

El primero es obligar a las plataformas a eliminar de inmediato publicaciones que incluyan discursos de odio, extremismo violento, abuso o explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso y material sexual explícito.

También, se solicita a las redes sociales y servicios digitales que implementen mecanismos técnicos para impedir que niñas, niños y adolescentes puedan ver este tipo de contenidos.

Finalmente, se exigirá a las plataformas la clasificación de contenidos por rango de edad y la obligación de reportar a las autoridades cuanto se detecten materiales que atenten gravemente contra la vida o integridad.

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