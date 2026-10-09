Con decreto, Gobierno de CSP prohibirá a redes exposición de contenido violento a menores

El Gobierno de México emitirá la próxima semana el decreto de cinco ejes para prohibir a las plataformas digitales la exposición y acceso de las y los niños a contenido violento; aunque por ahora la medida será de carácter obligatorio mas no punitivo, se advirtió que en caso de incumplimiento se analizarán sanciones a consignarse en las leyes mexicanas, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En este caso es un decreto, es obligatorio. No es si quieren o no quieren. Lo que vamos a hacer es dialogar con ellos para ver qué requieren hacer ellos para poder cumplir con el decreto… Por lo pronto no estamos poniendo sanciones en caso de que no se cumpla. Si las plataformas no lo cumplen, entonces lo vamos a hacer ley con sus sanciones”, advirtió durante su conferencia en Palacio Nacional.

El primer punto de esta disposición prohíbe a las plataformas permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y video que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Para ello, se obligará a que las redes diseñen sus sistemas de seguridad y protección para los menores, a través de medidas como identificar y retirar con inmediatez aquellos contenidos que inciten a la violencia.

Deberán de clasificar los contenidos por edad y contar con medidas que sirvan a madres y padres para la supervisión, así como mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos y garantizar la privacidad y seguridad para que desde el inicio se brinde protección a los perfiles de menores, de manera predeterminada.

Otro punto es que las plataformas deberán de tener un contacto disponible todos los días del año y a cualquier hora para atender requerimientos que una autoridad les haga en caso de una investigación, a la cual deberán de entregar evidencias con las que se cuente. Asimismo, tendrán que alertar de inmediato a las autoridades cuando hallen contenidos que atenten contra la vida de una persona.

Adicionalmente, el decreto contiene medidas de prevención como la promoción de la Línea de la Vida, que a través del número 800-911-2000 orienta y apoya psicológicamente a los menores y sus familias en caso de una situación difícil.

El quinto punto es una tarea de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que instalará mesas de trabajo para la coordinación de las propuestas regulatorias con las plataformas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó en que se dará unos días para que las plataformas y el Gobierno dialoguen al respecto y éstas implementen las medidas necesarias, por lo que se espera que la publicación del decreto se formalice el martes o miércoles de la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pard recordó que este plan se decidió a partir del ataque que dos jóvenes realizaron en una secundaria de Torreón, Coahuila, la semana pasada y en el que una docente perdió la vida, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas y requirieron atención hospitalaria.

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