¿Qué sucedió con Isabella, la menor desaparecida y dónde la encontraron?

El caso de una Isabella cuyo paradero permanecía incierto desde finales de julio dio un giro decisivo en las últimas horas, tras semanas de una intensa incertidumbre que mantuvo en constante inquietud a sus allegados, vecinos y a diversas comunidades en internet.

La alerta se encendió cuando la pequeña fue vista por última vez el pasado 27 de julio en las inmediaciones de la colonia Huitzila, dentro del municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Desde aquel momento, el despliegue para dar con su ubicación cobró una fuerza extraordinaria en distintas plataformas digitales como Facebook e Instagram, donde miles de internautas multiplicaron la difusión de los avisos y boletines oficiales para coordinar esfuerzos ciudadanos.

La presión social ejercida por la comunidad y el masivo alcance en las plataformas digitales permitieron mantener el expediente en el centro de la conversación pública durante más de dos meses consecutivos. La persistencia de los usuarios resultó ser el motor principal para evitar que la ficha quedara en el olvido, generando un cerco de visibilidad constante que finalmente rindió frutos.

Miles de usuarios compartieron la ficha de búsqueda de la menor ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde localizaron a la menor?

A través de un comunicado difundido por familiares directos en las mismas plataformas donde se mantenía activa la búsqueda, la familia confirmó de forma oficial que la pequeña ya fue localizada sana y salva, encontrándose en este momento bajo el resguardo seguro y la custodia de su padre.

Aunque las autoridades e instituciones involucradas no han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que se dio su hallazgo ni sobre si existen investigaciones en curso hacia terceras personas por estos hechos, los allegados expresaron un profundo agradecimiento hacia la ciudadanía por el apoyo brindado.

En su mensaje público, reconocieron la solidaridad, las oraciones y el compromiso de los miles de personas que compartieron la información día con día, al tiempo que solicitaron a la comunidad apoyar con la difusión del nuevo reporte para desactivar las múltiples cadenas de búsqueda que aún permanecían en circulación dentro de las redes sociales.

Comunicado de la familia de la menor ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT