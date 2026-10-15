Godoy exige frenar acoso, hostigamiento e intimidación dentro de la FGR

Ernestina Godoy refuerza medidas contra el acoso y hostigamiento al interior de la FGR

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, estableció que la institución deberá documentar y atender con rapidez cualquier acto de intimidación, hostigamiento o represalia contra las personas que desempeñan funciones de enlace de género, como parte de las medidas para prevenir la violencia y la discriminación dentro de la dependencia.

Godoy Ramos también señaló que los titulares de las distintas áreas y sus mandos deberán garantizar que estos representantes dispongan de tiempo suficiente durante su jornada laboral para cumplir sus responsabilidades y recibir capacitación, sin enfrentar obstáculos o sanciones informales por el ejercicio de sus funciones.

Estas disposiciones acompañan la reinstauración de la red de enlaces de género de la Fiscalía General de la República (FGR), que cuenta con representantes en las 32 entidades federativas y las oficinas centrales. Su labor busca fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir y atender casos de acoso y hostigamiento sexual, así como otras formas de violencia contra las mujeres.

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Me llenó de orgullo encabezar el Acto Protocolario para inaugurar el Primer Proceso de Fortalecimiento Profesional de las Personas Enlace de Género de la @FGRMexico, desde nuestro Centro de Formación y Capacitación “La Muralla”, un evento donde tuve la oportunidad de mirar a los… pic.twitter.com/S2U6JIf1IT — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) October 15, 2026

Durante la inauguración del curso de fortalecimiento profesional para estos enlaces, Godoy destacó la importancia de construir mecanismos internos que coloquen a las víctimas en el centro de las acciones de prevención y atención. “Una institución que procura justicia debe ser primero un lugar justo para quienes la integran”, afirmó.

El programa reunió a 78 participantes, de los cuales 74 son mujeres y cuatro hombres, quienes asistieron a 15 horas de talleres, clases y ponencias durante tres días en el Centro de Formación y Capacitación de la FGR.

La capacitación estuvo a cargo del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera (ODISPC), junto con la Unidad Especial de Igualdad Sustantiva y de Género (UEISG), como parte de las acciones previstas en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Godoy sostuvo que la presencia de estos representantes en todo el país permitirá incorporar la perspectiva de género en las distintas áreas de la Fiscalía. “Las personas enlaces de género son fundamentales. Ustedes son fundamentales para transversalizar la perspectiva de género en la vida institucional”, expresó.

Al encuentro asistieron María del Rosario Novoa Peniche, titular del ODISPC; Mariana Castilla Calderas, responsable de la UEISG, y Maribel Bojorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, además de funcionarios de Asuntos Internos, Oficialía Mayor y el Órgano Interno de Control.

“La consolidación de esta red expresa una decisión institucional para avanzar hacia una fiscalía más igualitaria, más humana y más congruente con los derechos que tiene obligación de proteger”, afirmó la fiscal general.

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MSL