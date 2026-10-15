SCJN rechaza atraer caso de Tomás Yarrington contra auto de formal prisión

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en imagen de archivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el recurso promovido por la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, contra la negativa de suspender los efectos del tercer auto de formal prisión dictado en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Corte desechó la petición porque la defensa no está legitimada para solicitar directamente la atracción y ningún ministro decidió hacerla suya.

En una notificación publicada en estrados digitales, el máximo tribunal señaló que la solicitud fue presentada por una “parte no legitimada para conocer del recurso” y precisó que “ninguna de las referidas personas ministras de esta Suprema Corte manifestó su intención de hacer suya la respectiva solicitud”.

El asunto quedó en manos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Tomás Yarrington Ruvalcaba ı Foto: de archivo.

El recurso buscaba revertir la decisión de un juez federal que negó la suspensión definitiva para frenar los efectos del auto de formal prisión emitido el 25 de junio de 2025, mientras se resuelve el amparo.

Yarrington gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 y fue expulsado del PRI en 2016, en medio de acusaciones de corrupción y otros delitos.

En abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, por acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. En 2018 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en 2021. En marzo de 2023 fue condenado a nueve años de prisión.

El 9 de abril de 2025 fue deportado a México y entregado a la Fiscalía General de la República en Tijuana. Ese día fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

El auto de formal prisión de junio de 2025 se sumó a otros dos dictados ese año: uno el 16 de abril, por delitos contra la salud, y otro el 22 de mayo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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LMCT