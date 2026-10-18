Embajada de EU lanza alerta de seguridad por nueva marcha del agua en Guadalajara

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad ante la segunda Megamarcha por el Agua, convocada para este domingo 18 de octubre en Guadalajara, Jalisco, después de que la primera movilización contra el suministro de agua contaminada terminó con 39 detenidos, 59 lesionados y denuncias por uso excesivo de la fuerza contra policías estatales.

El aviso consular advierte sobre un amplio despliegue policial y posibles afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital jalisciense, particularmente sobre la avenida Juárez, donde los manifestantes tienen previsto avanzar hacia el Centro Histórico.

De acuerdo con la convocatoria, la protesta comenzará a las once de la mañana en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y concluirá frente al Palacio de Gobierno. Los participantes exigirán agua potable, sanciones contra los agentes involucrados en las agresiones del pasado 11 de octubre y justicia para quienes enfrentan procesos judiciales tras aquella manifestación.

La representación estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas de concentración, consultar los medios locales para conocer las condiciones de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades. También recordó que el número telefónico para solicitar ayuda ante una emergencia en México es el 911.

🔴 #AlMomento | Marchan por acceso al agua limpia en #Guadalajara.



Avanzan hacia el Palacio de Gobierno de #Jalisco. Exigen no privatizar el líquido y justicia para las personas detenidas durante la manifestación del 11 de octubre.



📹: @rojo_neon

📷: Zona C4#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/exnHUbf04r — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) October 18, 2026

Además, puso a disposición de sus connacionales el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente, mediante el cual pueden recibir avisos consulares, así como el teléfono de asistencia de la Embajada.

Durante la primera marcha participantes denunciaron que desde hace meses reciben agua turbia, con malos olores y sedimentos a través del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La a protesta derivó en enfrentamientos después de que un grupo de inconformes retiró vallas de seguridad. Policías estatales utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los asistentes.

Tras las denuncias por agresiones y detenciones arbitrarias, Lemus reconoció excesos en la actuación de las fuerzas estatales y anunció investigaciones. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 policías que presuntamente incumplieron los protocolos de actuación, mientras que dos elementos quedaron separados de sus funciones

A las demandas originales por la calidad del agua, se sumaron la exigencia de revocación de mandato de Lemus y el rechazo a una posible privatización del servicio. El gobernador ha negado que su propuesta para construir un nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara contemple entregar la operación a particulares.

La marcha avanza en estos momentos. Van sobre Vallarta luego que los encapuchados del supuesto bloque negro ya estuvieron en el centro de Guadalajara



En ese contingente se reportan civiles en su mayoría jóvenes



Entre los asistentes del primer contingente se encuentra el… pic.twitter.com/aXD3Crwb6c — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) October 18, 2026

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LMCT