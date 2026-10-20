México exigirá mayor cooperación internacional para cumplir metas mundiales de biodiversidad

México buscará ampliar el financiamiento internacional para proteger la biodiversidad y acelerar la restauración de ecosistemas durante la Decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que comenzó este 19 de octubre en Ereván, Armenia. La delegación nacional impulsará nuevos recursos para países en desarrollo y mecanismos que permitan cumplir las metas mundiales de conservación hacia 2030.

El encuentro, que concluirá el próximo 30 de octubre, reúne a representantes de 196 países y organizaciones regionales para evaluar los avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, cuyo objetivo contempla proteger al menos 30 por ciento de las superficies terrestres, aguas continentales, zonas marinas y costeras del planeta antes de que termine esta década.

Dentro de las iniciativas que presentará el Gobierno mexicano destaca MEx30x30, un proyecto que cuenta con 18.5 millones de dólares del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad y que busca fortalecer la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales. El país dispone actualmente de 232 espacios bajo esta categoría, además de una red de territorios que particulares y comunidades destinan voluntariamente a la conservación.

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El tema de la cooperación regional ocupará otro espacio dentro de la agenda nacional mediante el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, iniciativa que México, Guatemala y Belice formalizaron en agosto de 2025 con la Declaración de Calakmul. Las autoridades expondrán los avances de este proyecto como parte de sus esfuerzos para preservar ecosistemas y promover su restauración.

Un colibrí se alimenta de una flor, en una foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La representación mexicana también propondrá mecanismos financieros más accesibles y transparentes, así como acuerdos de cooperación científica, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades nacionales. También participará en las discusiones de la denominada Ruta de Ereván, cuyo propósito consiste en identificar rezagos en el cumplimiento de los compromisos internacionales y establecer medidas que permitan evaluar resultados concretos.

Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezará la delegación y expondrá las prioridades nacionales durante el segmento de alto nivel, programado para el 27 y 28 de octubre. Su intervención abordará la protección de ecosistemas, el acceso a recursos económicos y el reconocimiento de las comunidades que contribuyen al cuidado del patrimonio natural.

Por parte del Gobierno federal también asistirán Camila Zepeda Lizama, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales; Pedro Álvarez Icaza Longoria, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas; Raúl Jiménez Rosenberg, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y Roberto de León Huerta, director general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Otro de los planteamientos centrales será garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en las decisiones sobre conservación, con respeto a sus derechos, conocimientos tradicionales, prácticas bioculturales y formas de organización. México también promoverá cambios en los incentivos económicos para favorecer la protección ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Durante la conferencia se celebrarán, además, la duodécima reunión de las partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y la sexta correspondiente al Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios, dos instrumentos internacionales que forman parte de los acuerdos multilaterales sobre biodiversidad.

📄 #COMUNICADOConjunto | México impulsará en la COP17 de Biodiversidad una agenda de conservación, restauración y justicia ambiental.



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LMCT