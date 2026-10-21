Captan al hijo menor de AMLO en club nocturno de Polanco | VIDEO

Captan al hijo menor de AMLO en club nocturno de Polanco.

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller, fue grabado en el club nocturno PANEM, ubicado en Polanco, Ciudad de México.

La difusión del video generó cuestionamientos sobre el estilo de vida de la familia del exmandatario, quien promovió la austeridad republicana durante su gestión.

El video fue difundido en redes sociales, donde se afirmó que las imágenes corresponden al 16 de octubre de 2026. En el material se observa al hijo de AMLO con un vaso en la mano dentro del club nocturno, acompañado por un grupo de personas.

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Según la publicación del usuario Vampipe, López Gutiérrez permaneció en la zona reservada del club, donde el consumo mínimo por mesa fue estimado entre 44 mil y 55 mil pesos.

Sin embargo, las imágenes del video no permiten comprobar los montos gastados ni la identidad de quien cubrió los posibles consumos.

🚨 ¡¡Exclusiva!! 🚨



El antro PANEM tiene una zona VIP donde el consumo mínimo es de entre $44 mil-$55 mil pesos....



¿Quién creen que estuvo ahí el 16 de octubre?



El retoñito de @lopezobrador_, JESÚS ERNESTO.



Sacando los prohibidos y absorbiendo como esponjita. pic.twitter.com/YJrLgx1p9J — vampipe ⍨ (@vampipe) October 21, 2026

PANEM se localiza en Campos Elíseos 290, en la colonia Polanco IV Sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. El centro nocturno abrió sus puertas en mayo de 2025.

El sitio ofrece un concepto de entretenimiento centrado en música electrónica, espectáculos audiovisuales, presentaciones de DJs y eventos especiales.

El establecimiento opera de jueves a sábado entre las 23:00 y las 4:00 horas, y cuenta con áreas VIP para clientes que buscan un servicio diferenciado de la pista general.

El PANEM no tiene una lista pública de precios, por lo que las cifras atribuidas a sus reservaciones provienen de estimaciones difundidas en plataformas especializadas y redes sociales.

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JVR