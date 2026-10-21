Morena celebra que Gobierno federal anuncie inversión obras en Guadalajara

El Gobierno de México invertirá 12 mil millones de pesos en obras para garantizar el suministro de agua limpia a los habitantes de Guadalajara, Jalisco, informó Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, quien aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum responderá con hechos a esta problemática.

A través de sus redes sociales, la líder nacional de Morena afirmó que la inversión federal estará destinada a resolver el problema que afecta a la población jalisciense y respaldó la actuación del gobierno de Sheinbaum frente a las demandas ciudadanas por el acceso a agua limpia.

“La presidenta Claudia Sheinbaum responde con hechos a los habitantes de Jalisco para garantizar el agua limpia para Guadalajara”, publicó.

La presidenta @Claudiashein responde con hechos a los habitantes de Jalisco para garantizar el agua limpia para #Guadalajara.



El @GobiernoMX realizará una inversión de 12 mil millones de pesos en las obras necesarias para resolver este grave problema que aqueja a la población.… pic.twitter.com/j1FhdFsrmi — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 21, 2026

En el mismo mensaje, señaló que el Gobierno de México destinará 12 mil millones de pesos a las obras necesarias para atender la situación.

“El Gobierno de México realizará una inversión de 12 mil millones de pesos en las obras necesarias para resolver este grave problema que aqueja a la población”, escribió.

El anuncio se produce en medio de la preocupación por la calidad del agua en Jalisco y de los reclamos para garantizar que el suministro que llega a los hogares sea seguro para la población.

La inversión, de acuerdo con el mensaje de la dirigente morenista, busca atender una de las principales demandas de los habitantes de Guadalajara: contar con agua limpia y en condiciones adecuadas para su uso.

Fue durante la conferencia matutina del martes, cuando la presidenta Sheinbaum, informó que el gobierno apoyará en la medida de sus posibilidades a solventar el problema en el abasto de agua limpia para la zona.

“Todo eso se está revisando. Y en la medida de lo posible vamos a aportar por parte del Gobierno Federal lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco. Pero todavía se está viendo técnicamente qué es lo más viable para poder eliminar la contaminación del agua y que se garantice el abasto”, dijo la mandataria federal.

Segunda protesta por el agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, el 18 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT