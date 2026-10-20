Gobierno aportará ‘en la medida de lo posible’ a proyecto pendiente de agua en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el Gobierno Federal apoyará en la medida de sus posibilidades a solventar el problema en el abasto de agua limpia para la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Aunque pidió al director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, que tuviera listo un proyecto para esta semana, comentó que aún se realizan valoraciones para presentar el plan más viable que solucione la contaminación del recurso hídrico.

“Todo eso se está revisando. Y en la medida de lo posible vamos a aportar por parte del Gobierno Federal lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco. Pero todavía se está viendo técnicamente qué es lo más viable para poder eliminar la contaminación del agua y que se garantice el abasto”, dijo.

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#MañaneraPresidenta | 💧 ¡SHEINBAUM Y CONAGUA TRABAJAN EN SOLUCIONES PARA EL AGUA EN JALISCO



Claudia Sheinbaum informó que continúan trabajando junto con la CONAGUA en propuestas para resolver los problemas de suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.… pic.twitter.com/00REt65BFX — Juncal Solano (@juncalssolano) October 20, 2026

Recordó que esta región de Jalisco recibe abasto de dos fuentes principales; una es desde el Lago de Chapala y la otra es la que viene de la Presa El Zapotillo, donde un acueducto aún no está terminado, debido a que el gobierno estatal anterior no concretó.

“En ambos hay que terminar eh algunas cosas que están pendientes. Repito, particularmente la de la presa del Zapotillo, pues era una obra que tenía que haber hecho en el sexenio anterior el gobierno de Jalisco y no la hizo. Pues lo importante es dotar de agua potable”, remarcó.

Sobre la inquietud del financiamiento que por ahora se busca para culminar las obras, explicó que el riesgo es que con las tasas de interés se termine por pagar un sobrecosto.

“También se está viendo los esquemas de financiamiento, porque puede haber esquemas de financiamiento que signifiquen además la operación privada y el mantenimiento privado de la infraestructura y también es que más de financiamiento que tengan tasas de interés muy altas y que una obra de 10 mil millones de pesos te acabe costando 80 mil millones de pesos a lo largo de los años”, explicó.

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LMCT