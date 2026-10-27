Anuncian Concurso de Coros Escolares  en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Concurso Nacional de Coros Escolares, que abrió convocatoria para estudiantes de nivel básico en todo el país.

Con el Patio Central de Palacio Nacional abarrotado de pequeños que ya forman parte de coros en sus comunidades, la mandataria comentó que tiene el “sueño” de que cada plantel cuente con un coro.

“La música, el arte, transforma la vida de las niñas, de los niños, de las personas. Y mi sueño es que cada escuela del país, cada escuela pública, tenga al menos un coro, todas las escuelas, que todas las niñas y niños que quieran cantar lo puedan hacer. Porque expresarse a través de la voz, de la música, del arte, en general, es algo muy hermoso que debe estar al alcance de todas las niñas y los niños de México”, dijo.

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Sheinbaum Pardo extendió la invitación a que todos aquéllos que ya practiquen esta actividad participen en el concurso que culminará con un certamen el 28 de marzo del próximo año.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que este primer concurso tendrá tres categorías: Primaria, Secundaria y Lengua de Señas Mexicana, mientras que la etapa estatal se llevará a cabo en noviembre–diciembre y la etapa regional en enero y febrero.

Dijo que los coros no sólo son para el disfrute y desarrollo musical, sino también ayudan con el desarrollo emocional y mental de las y los niños, como por ejemplo el desarrollo de habilidades de escucha, paciencia y ayudar a los demás.

Antes, en conferencia de prensa, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, informó que el próximo martes dará inicio el pago de los programas y pensiones que otorga el Gobierno federal. Precisó que la entrega de los pagos del último bimestre de este año comenzará el 3 de noviembre y concluirá el 27 del mismo mes.

En el caso de Adultos Mayores, los beneficiarios recibirán seis mil 400 pesos; en la Mujeres Bienestar, tres mil 100 pesos; para Personas con Discapacidad, tres mil 300 pesos; del Programa para Madres Trabajadoras, mil 650 pesos, y para Sembrando Vida, seis mil 450 pesos.