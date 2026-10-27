Consejo electoral sigue sin acuerdos en sucesión

Sin acuerdos sobre quién asumirá provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), los 10 integrantes del Consejo General concluyeron este lunes su primera reunión privada tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala y volverán a discutir el nombramiento este martes, en busca de destrabar las diferencias y garantizar la continuidad del organismo.

El consejero Uuc-kib Espadas adelantó que las consejerías se reunirán nuevamente a las 8:30 horas de hoy y, por la tarde, se prevé convocar a una sesión extraordinaria del Consejo General para votar la designación de quien encabezará temporalmente la autoridad electoral.

El primer encuentro comenzó alrededor del mediodía y se prolongó durante varias horas, sin que los participantes alcanzaran un consenso sobre el relevo.

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El Tip: La renuncia de Guadalupe Taddei ocurrió a raíz de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en contratos con proveedores.

Durante las conversaciones, las consejerías analizaron las opciones para cubrir la ausencia en la presidencia, mientras esperaban que se formalizara la renuncia de Guadalupe Taddei ante la Cámara baja.

La presidencia provisional durará entre un mes y un mes y medio, periodo en el que la Cámara de Diputados realizará el nuevo nombramiento.

En un comunicado, el INE informó que las consejeras y los consejeros acordaron mantener las actividades institucionales conforme a los plazos y las tareas aprobadas previamente, con el compromiso de preservar la calidad técnica y el profesionalismo del trabajo electoral.

“Cualquier determinación se adoptará a partir de esa información y con estricto apego al marco constitucional y legal, buscando privilegiar, en todo momento, la colegialidad”, señaló el organismo.

La designación provisional está prevista en el artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que establece que, ante la ausencia definitiva de quien ocupa la presidencia del Consejo General, las consejerías electorales deberán elegir, por mayoría simple y de entre sus integrantes, a la persona que asumirá temporalmente y transitoriamente el cargo.

De acuerdo con el procedimiento legal, la Secretaría Ejecutiva conducirá el inicio de la sesión hasta que las consejerías presentes designen a quien la presida o a la persona que ocupará la presidencia provisional. El nombramiento deberá formalizarse mediante un acuerdo del Consejo General y, quien resulte elegido, rendirá protesta ante el órgano colegiado.

Una vez adoptada la decisión, el Instituto deberá notificarla a la Cámara de Diputados, instancia responsable de desarrollar el proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del INE durante el periodo restante del encargo.

Los consejeros del INE están divididos en dos bloques: el que siempre respaldó a Guadalupe Taddei, integrado por Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez, Norma de la Cruz y Jorge Montaño; Uuc-Kib Espadas, quien ha alternado su apoyo entre Taddei y el grupo contrario; y el bloque de Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz y Rita Bell López.

La persona que sea elegida terminará el periodo de Taddei, que termina en 2032 con las elecciones de 2027 y 2030.

Exigen que la ASF haga investigación a fondo

| Por Tania Gómez |

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó se abran investigaciones internas y se soliciten auditorías externas, incluida la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para esclarecer las presuntas irregularidades en el organismo.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo, al insistir en que se debe proporcionar información a la ciudadanía y garantizar la rendición de cuentas.

Humphrey consideró que las investigaciones deben incluir “sin duda, a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, debido a la gravedad de los cuestionamientos que enfrenta una autoridad electoral reconocida a nivel internacional.

10 Consejeros electorales son elegidos por la Cámara baja

“Es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos”, advirtió.

Humphrey abrió la discusión sobre la permanencia de los funcionarios que designó unilateralmente Taddei, al amparo de la reforma que le otorgó facultades para realizar nombramientos sin aval del Consejo General, y llamó a revertir los cambios legales que rompieron la colegialidad en el instituto.

Aunque reconoció que las consejerías no tienen a su cargo la administración del órgano electoral, afirmó que deben procurar que se esclarezcan los hechos y que la sociedad conozca el alcance de las posibles irregularidades.

“Nosotros veríamos las posibilidades que, como Consejo General, podríamos, en su caso, solicitar que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”, detalló Humphrey al señalar que, en 90 por ciento de los casos, las consejerías desconocían quiénes eran las personas designadas, así como sus antecedentes profesionales y experiencia y responsabilizó a los diputados que aprobaron la reforma de debilitar el funcionamiento colegiado del organismo.

El consejero Arturo Castillo calificó el caso como la “crisis de corrupción más severa en los 35 años” del organismo y sostuvo que las indagatorias deben continuar hasta establecer las responsabilidades correspondientes. Por ello, consideró necesario que intervengan la ASF, el Órgano Interno de Control y el propio Consejo General para corregir las irregularidades que se acrediten. También aseguró que todos los integrantes del órgano están dispuestos a rendir cuentas y llevar los procedimientos administrativos hasta sus últimas consecuencias.