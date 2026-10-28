Morena en Congreso CDMX lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Cárdenas durante la presentación de su libro, al interior del Palacio de Minería, ayer.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura fundamental de la democracia en el país y referente de la izquierda mexicana.

La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, señaló que Cárdenas Solórzano abrió el camino para que los habitantes de la capital eligieran por primera vez a su gobernante, luego de que en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México.

“Cuauhtémoc Cárdenas abrió la puerta para que la Ciudad de México eligiera por primera vez a su gobierno. Lo que hoy somos como capital de derechos se lo debemos, en gran parte, a su valentía y a su congruencia. Su legado vive en cada conquista democrática de esta ciudad”, expresó vía el comunicado.

Por su parte, el vocero de la bancada, Ángel Tamariz, afirmó que la lucha encabezada por Cárdenas en 1988 fue una semilla de la transformación política del país.

“Generaciones enteras aprendimos de Cuauhtémoc Cárdenas que la democracia se defiende con dignidad y sin claudicar. Su lucha de 1988 fue semilla de la transformación que hoy vive el país. Nos deja un ejemplo de patriotismo que seguiremos honrando”, sostuvo el vocero en el escrito.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas



Primer Jefe de Gobierno electo democráticamente en la Ciudad, referente político y moral de la izquierda mexicana, cuya vida entera estuvo al servicio de la democracia y del pueblo.



Su convicción, su congruencia y… pic.twitter.com/Q2KCW5CTfV — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) October 29, 2026

La bancada morenista también envió sus condolencias a la familia, los seres queridos y las personas que compartieron las causas políticas del ingeniero.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una de las figuras centrales de la izquierda mexicana y encabezó en 1988 un movimiento político que impulsó la pluralidad y la competencia democrática en México. Nueve años después, asumió el gobierno de la capital tras ganar la primera elección para ese cargo.

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MSL