Yucatán tendrá 5 mil cursos gratuitos sobre semiconductores de la Universidad Estatal de Arizona

La Universidad Estatal de Arizona ofrecerá 5 mil cursos gratuitos en línea a jóvenes de Yucatán para capacitarlos en la industria de los semiconductores, como parte de un convenio con la Secretaría de Economía, anunció su titular, Marcelo Ebrard.

El funcionario dio a conocer el programa durante la inauguración de InnovaFest Mérida, encuentro que reunió a inventores, emprendedores e innovadores del sureste del país con fondos de inversión y potenciales inversionistas.

De acuerdo con Ebrard, la capacitación contempla cursos de inglés especializado para la industria de los semiconductores, principios de micro y nanoelectrónica, así como habilidades de gestión, innovación y liderazgo.

El secretario explicó que el objetivo es preparar a jóvenes mexicanos para responder a las necesidades de empresas dedicadas al diseño, ensamblaje y prueba de semiconductores, un sector que requiere personal con conocimientos técnicos y dominio del lenguaje especializado.

“Si queremos traernos empresas que hagan semiconductores, los ensamblen, los prueben, los diseñen, necesitamos jóvenes capacitados”, señaló.

Agregó que las 5 mil becas buscan que los participantes desarrollen competencias en inglés y otras habilidades necesarias para incorporarse a esta industria.

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Capacitarán a 5 mil jóvenes para la industria de los semiconductores



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InnovaFest Mérida premia proyectos de innovación mexicana

Durante el encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, también se entregó el Premio a la Innovación Mexicana 2026, en el que fueron reconocidos 24 proyectos: 16 recibieron incentivos económicos y ocho obtuvieron menciones honoríficas.

La ceremonia fue encabezada por Marcelo Ebrard y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. En total, se repartieron 3.2 millones de pesos entre los proyectos ganadores, mediante ocho premios de 150 mil pesos para iniciativas en etapa temprana y otros ocho de 250 mil pesos para propuestas en etapa avanzada.

Las iniciativas reconocidas proceden de nueve entidades federativas, aunque Yucatán destacó con 15 proyectos. Las propuestas abarcan áreas como seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, salud y biotecnología, biodiversidad, transformación digital, inteligencia artificial, turismo sostenible y seguridad hídrica.

Entre los proyectos premiados en la primera fase se encuentran Suelo Seguro, enfocado en reducir los riesgos por metales pesados en terrenos agrícolas; IVIMEX, que plantea soluciones de infraestructura verde para combatir las islas de calor urbanas, y FIBRABLOCK, una iniciativa yucateca que utiliza fibra de coco para mejorar materiales de construcción.

También fueron reconocidos proyectos relacionados con la protección de manglares, el reciclaje de PET, la iluminación solar y el desarrollo de biopolímeros a partir de residuos de agave.

En la segunda fase destacaron iniciativas como Carbono Azul, que trabaja en la restauración y conservación comunitaria de manglares en San Crisanto, Yucatán; Hexa, que busca transformar residuos de unicel en biomasa proteica, y Criollo Pig, que desarrolla herramientas digitales para contribuir a la conservación del cerdo criollo yucateco.

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MSL