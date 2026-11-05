Diputados iniciarán el lunes discusión del Presupuesto de Egresos 2027: Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que el próximo lunes el Pleno de la Cámara de Diputados iniciará la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PPEF) 2027.

En un mensaje en sus redes sociales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena comentó que este jueves la Comisión de Presupuestos está deliberando sobre el Presupuesto 2027, y adelantó que “van a ser largas las sesiones; se pretende sesionar para presentar reservas y analizar el proyecto durante jueves, viernes y, si es necesario, el sábado de esta semana”.

Hizo mención que después de aprobado el proyecto en la Comisión, si así lo decide la misma, tendremos el lunes el inicio de las discusiones en el Pleno de la Cámara.

Explicó que se iniciará por la tarde la revisión y, en su caso, la aprobación del proyecto en lo general y, luego el martes, miércoles y, si es necesario, el jueves se entrará a la discusión en lo particular con las reservas que presenten diputados y diputadas.

Reiniciamos los trabajos legislativos con una agenda importante. En la @Mx_Diputados comenzamos el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, cuya discusión avanzará en comisiones y posteriormente en el Pleno. Trabajamos con responsabilidad por el futuro de… pic.twitter.com/S718oG72qb — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 5, 2026

El diputado Ricardo Monreal expresó que este jueves, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, también ha hecho referencias importantes al tema del Instituto Nacional Electoral (INE), en cuanto a que es indispensable que se investigue a fondo.

“No podemos dar carpetazo ni proteger a nadie. Tiene que deslindarse desde cuándo se han presentado estas irregularidades y deben deslindarse las mismas. Es muy evidente que existía toda una serie de irregularidades que deben aclararse y, en todo caso, sancionarse”, añadió.

Por ello, argumentó que se va a continuar con el diálogo para la renovación de la presidenta del INE, y se está por lanzar la convocatoria la semana próxima.

“No lo hemos hecho porque mi deseo es que salga por consenso. Porque si el PRI, el PAN o el MC o la oposición no están en favor, no vamos a resolver de fondo la situación. Estamos intentando atender los requerimientos y algunas observaciones del PAN, estamos platicando, el PRI ya expresó que ellos no irían a apoyar esta convocatoria, y estoy conversando con el MC”, precisó.

El diputado Monreal Ávila subrayó que su propósito es que salga por consenso. “Es tan fuerte el problema en el INE y tanto que hay que investigar sobre irregularidades y corrupción que no vale la pena sacarlo por mayoría; tiene que ser por consenso, igual que el Consejo Técnico, igual que quien resulte la presidenta del INE. Hay que tener paciencia y vamos a intentar resolverlo de la mejor forma”.

Asimismo, mencionó que este jueves se desarrolla en la Cámara de Diputados la comparecencia de la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, ante la Comisión de Energía.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL