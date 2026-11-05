Godoy llama a fiscalías a fortalecer la justicia mediante mecanismos alternativos para construir paz

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que los mecanismos alternativos de solución de controversias representan el presente y el futuro de la procuración de justicia, por lo que su fortalecimiento constituye una de las prioridades del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Durante la inauguración de la Quinta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en Oaxaca, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) destacó la importancia de ampliar las herramientas que permiten resolver conflictos mediante el diálogo, alcanzar acuerdos reparatorios y contribuir a la construcción de una cultura de paz.

El encuentro reunió a representantes de las fiscalías estatales y responsables de los órganos especializados de todo el país, con el propósito de establecer criterios comunes, mejorar la capacitación del personal y fortalecer la coordinación institucional para ofrecer una atención más eficaz a quienes recurren a estos procedimientos.

Oaxaca es sede de un importante encuentro nacional para fortalecer el acceso a la justicia. ⚖️



La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, junto al Gobernador @salomonj y el @FiscalOaxaca, encabezó la inauguración de la 5ª Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos… pic.twitter.com/75Oc84rWiX — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) November 5, 2026

Godoy destaca importancia de los mecanismos alternativos en la procuración de justicia

“Las actividades que realizan en el marco de este grupo nacional constituye una oportunidad excepcional para generar instrumentos, mecanismos de coordinación para generar criterios que permitan fortalecer el desempeño de nuestros órganos especializados”, expresó Godoy Ramos.

La funcionaria federal sostuvo que estas herramientas deben garantizar a las personas un servicio con prontitud, profesionalismo, eficacia, transparencia y ética, además de facilitar la reparación de los daños en aquellos asuntos que admiten una solución mediante acuerdos entre las partes.

Asimismo, precisó que la aplicación de estos procedimientos no sustituye las obligaciones de las autoridades encargadas de investigar los delitos, esclarecer los hechos, proteger los derechos de las víctimas y determinar las responsabilidades conforme a la legislación vigente.

Godoy Ramos destacó que las investigaciones también deben aportar información útil para identificar factores de riesgo y contribuir a prevenir nuevos hechos de violencia. Bajo ese principio, consideró necesario que los órganos especializados mantengan una coordinación permanente con las instituciones de procuración de justicia.

“Cada proceso que vamos construyendo y que termine en un acuerdo reparatorio a través de nuestros mecanismos, es un aporte para construir y consolidar la cultura de paz”, afirmó la fiscal general durante su intervención en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

Hoy recibimos en Oaxaca a la fiscal general de la República, @ErnestinaGodoy_, así como a representantes de las fiscalías de todo el país, en la inauguración de la 5ª Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de… pic.twitter.com/Na65CeOaad — Salomón Jara Cruz (@salomonj) November 5, 2026

Oaxaca vincula los mecanismos alternativos con prácticas comunitarias

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz señaló que estas formas de resolución de conflictos tienen antecedentes en las prácticas comunitarias de los pueblos originarios, cuyos sistemas de organización han recurrido históricamente al diálogo y la búsqueda de acuerdos.

“Hoy en Oaxaca estamos reparando la deuda histórica con esos pueblos y comunidades. Por eso, hablar de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no es hablar de algo ajeno a nuestra realidad, es hablar de principios que nuestros pueblos han practicado durante generaciones”, manifestó.

Jara Cruz añadió que las estrategias para construir la paz no deben limitarse a las acciones de seguridad pública, pues también requieren atender las causas de los conflictos, garantizar derechos y establecer condiciones que favorezcan la convivencia entre las personas.

En materia penal, el mandatario destacó la utilidad de la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas, instrumentos que permiten alcanzar soluciones mediante la participación voluntaria de quienes enfrentan una controversia, siempre que la legislación autorice su aplicación.

“Mediante herramientas como la Mediación, la Conciliación y la Junta Restaurativa, en los casos que permite la ley, podemos generar espacios de diálogo que contribuyan a resolver conflictos, reparar daños y evitar que determinadas controversias se prolonguen innecesariamente”, expresó.

La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy, y el gobernador del estado de Oaxaca, @salomonj, dieron inicio a los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.



La fiscal destacó… pic.twitter.com/8H5T3LWV6z — FGR México (@FGRMexico) November 5, 2026

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) constituyen procedimientos que permiten a las partes resolver determinadas diferencias sin agotar un juicio formal. Su aplicación depende de la voluntad de los participantes y de los requisitos legales correspondientes.

Como parte de la reunión nacional, los representantes de los organismos especializados abordaron acciones de difusión, capacitación y colaboración entre las fiscalías, con el propósito de mejorar el funcionamiento de estos servicios en las distintas entidades federativas.

A la inauguración también acudieron el fiscal general de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; la titular del órgano especializado de la FGR, Laura Angelina Borbolla Moreno; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal, Erika María Rodríguez, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Tania Caballero Navarro.

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MSL