Guadalupe Taddei entregó por escrito actas de su oficina; OIC tiene a su cargo el procedimiento

La expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, entregó por escrito las actas correspondientes a la oficina que encabezó hasta su renuncia, por lo que el procedimiento de entrega-recepción quedó ahora bajo la responsabilidad del Órgano Interno de Control (OIC), informó la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García.

En conferencia de prensa, explicó que el plazo establecido para realizar la entrega-recepción ya había concluido y que, después de solicitar información a las áreas correspondientes, les notificaron que la exfuncionaria había presentado las actas por escrito.

“Ya había entregado por escrito las actas de entrega de la persona, de la funcionaria saliente, así es que nosotros nos encontramos en ese procedimiento de recepción. Esto ya está en la competencia del propio Órgano Interno de Control”, señaló.

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Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en sesión, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Al ser cuestionada sobre si la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el OIC o la Fiscalía General de la República (FGR) habían solicitado revisar las instalaciones de la oficina de Guadalupe Taddei o requerido información sobre la anterior administración, Cruz García aseguró que hasta el momento no tenían ninguna diligencia de ese tipo en marcha.

Sin embargo, sostuvo que el INE mantendrá disposición para colaborar con las autoridades investigadoras. “Nuestra parte es totalmente de colaboración y apertura”, afirmó, al señalar que atenderán cualquier requerimiento documental, citatorio a funcionarios o solicitud para realizar revisiones en las instalaciones.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García. ı Foto: Captura de Pantalla

INE descarta reducir casillas en 2027 pese a recorte presupuestal

Por otra parte, la consejera presidenta provisional aseguró que el recorte de alrededor de 6 mil millones de pesos a su presupuesto para 2027 no implicará una reducción en el número de casillas que se instalarán para las elecciones del próximo año.

“No, de ninguna manera”, respondió Cruz García al ser cuestionada sobre la posibilidad de reducir casillas, y sostuvo que los comicios de junio de 2027 se organizarán conforme a la normativa y al esquema habitual.

En ese sentido explicó que, una vez que el INE reciba la notificación formal del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, revisará qué proyectos secundarios podrían pausarse o ajustarse para hacer frente a la reducción de recursos, sin comprometer las actividades sustantivas de organización electoral ni los servicios que presta a la ciudadanía.

Cruz García señaló que el objetivo es garantizar el desarrollo de las elecciones de 2027, en las que se renovarán distintos cargos de elección popular, pese a las restricciones presupuestales que enfrentará el organismo.

Consejerías reconocen pérdida de confianza en el INE

En tanto, las consejerías electorales reconocieron que los acontecimientos relacionados con Guadalupe Taddei han afectado al organismo electoral.

“¿Nos preocupa la pérdida de confianza que esto pueda generar? Evidentemente nos preocupa, es de nuestras mayores preocupaciones", admitió el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, aunque apuntó que la principal preocupación del INE es sacar adelante las elecciones de 2027 “con la integridad que han salido los procesos electorales”.

En tanto, el consejero Martín Faz Mora consideró que la conducción institucional del INE está “a todas luces golpeada”, aunque confió en las capacidades operativas del organismo y el trabajo del personal que permanece.

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cehr