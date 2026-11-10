Uno de cada dos suicidios en México corresponde a personas de entre 15 y 34 años

La tasa de suicidio en México sigue casi 33% arriba del nivel de hace una década

El suicidio superó a las enfermedades del corazón y otros padecimientos como causa de muerte entre adolescentes y jóvenes mexicanos durante 2025. Las lesiones autoinfligidas ocuparon el tercer lugar de mortalidad tanto en el grupo de 10 a 14 años como en el de 15 a 24, con un total de 2 mil 470 fallecimientos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos del informe Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, publicado este martes, muestran que la mortalidad por esta causa afectó de manera particular a la población joven.

Tan solo entre los 15 y 34 años, el organismo contabilizó 4 mil 624 suicidios, poco más de la mitad de los 9 mil 20 casos que registró en todo el país.

Entre los menores de 10 a 14 años, las lesiones autoinfligidas provocaron 284 fallecimientos, únicamente por debajo de los accidentes, que ocasionaron 659, y los tumores malignos, con 476. Esta causa superó a las malformaciones congénitas, que sumaron 218 defunciones, y a los homicidios, con 169.

En México, el homicidio doloso baja 50 por ciento en comparación con septiembre 2024; hoy se presentan 43 casos menos cada día a nivel nacional.



Octubre 2026 también alcanzó el nivel más bajo desde 2015 en este delito, como resultado de las acciones coordinadas para proteger a… pic.twitter.com/kCmZxGgOHg — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 10, 2026

La diferencia aumentó en el siguiente grupo de edad. De los 15 a los 24 años, el suicidio cobró la vida de 2 mil 186 personas, una cifra superior a los mil 604 decesos por cáncer y más del doble de los 861 que provocaron las enfermedades del corazón.

En ese segmento, los accidentes ocuparon la primera posición, con 6 mil 303 víctimas, seguidos de las agresiones, con 5 mil 672.

Para la población de 25 a 34 años, el INEGI documentó otros 2 mil 438 suicidios, equivalentes a poco más de una cuarta parte de todos los casos del país. Esta cifra colocó a las lesiones autoinfligidas en el quinto lugar entre las causas de muerte, apenas 106 fallecimientos por debajo de las enfermedades cardiacas.

Suicidios entre jóvenes aumentaron 198% en tres décadas

El comportamiento de la mortalidad juvenil ya figuraba entre las preocupaciones de especialistas mexicanos. En una investigación publicada en 2023 en la revista Salud Mental, Hilda Ortiz Pérez, Enrique Bravo García y José Samuel Bravo García analizaron la evolución de los suicidios entre personas de 15 a 29 años durante tres décadas.

Su estudio encontró que la tasa de mortalidad por esta causa aumentó 198 por ciento entre 1990 y 2020. El incremento resultó mayor entre mujeres, con 285 por ciento, frente a 178 por ciento en hombres. Los investigadores señalaron que conocer las diferencias territoriales permitiría identificar las regiones prioritarias para una estrategia nacional de prevención.

Aunque las estadísticas más recientes muestran una ligera disminución de la tasa general, el indicador permanece por encima del nivel que registró México una década atrás.

En 2016 ocurrieron 5.2 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes; para 2025 la cifra alcanzó 6.9, cerca de un tercio más. Respecto de 2024, cuando llegó a 7.0, el descenso fue de apenas una décima.

Hombres concentran ocho de cada diez muertes por suicidio

Al distinguir los resultados por sexo, el INEGI encontró que ocho de cada diez personas que murieron por suicidio eran hombres. La diferencia también apareció en las tasas, con 11.3 defunciones por cada 100 mil habitantes del sexo masculino frente a 2.7 en el femenino, una relación superior a cuatro por una.

Sin embargo, los indicadores sobre pensamientos e intentos suicidas presentan una distribución diferente. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 encontró que las adolescentes reportaron estas conductas con mayor frecuencia que los varones de su misma edad.

De acuerdo con ese estudio, 5.1 por ciento de las mujeres de 12 a 17 años manifestó haber tenido ideas suicidas durante los 12 meses anteriores, frente a 1.6 por ciento de los hombres. En los intentos, la prevalencia alcanzó 2.3 por ciento entre ellas y 0.7 por ciento en ellos, una diferencia superior a tres veces.

Las investigadoras Rosario Valdez Santiago, Aremis Villalobos Hernández y Luz Arenas Monreal, junto con Corina Benjet y Alejandro Vázquez García, también documentaron estas diferencias mediante un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022.

En aquella investigación encontraron que 6.5 por ciento de los adolescentes había intentado suicidarse alguna vez en su vida, frente a 3.5 por ciento de los adultos. Al considerar únicamente los 12 meses anteriores al levantamiento, las proporciones fueron de 3.1 y 0.6 por ciento, respectivamente.

“Los hallazgos refuerzan la importancia de establecer la prevención del suicidio en jóvenes como una prioridad en la agenda nacional de salud”, concluyeron los especialistas en el artículo Conducta suicida en México: análisis comparativo entre población adolescente y adulta.

Chihuahua registra la tasa más alta de suicidios en México

Las diferencias geográficas también destacaron en las cifras de mortalidad de 2025. Chihuahua encabezó las tasas estandarizadas de suicidio, con 14 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, prácticamente el doble del promedio nacional. Yucatán ocupó el segundo lugar, con 12.9, seguido de Quintana Roo.

En contraste, Guerrero presentó la menor tasa del país, con 1.8 defunciones por cada 100 mil personas. Chiapas y Sinaloa registraron 4.3 cada uno, mientras que la Ciudad de México alcanzó 4.5. La diferencia entre Chihuahua y Guerrero fue cercana a ocho veces, de acuerdo con los indicadores ajustados por estructura de edad.

Otros estados también superaron ampliamente la media nacional. Aguascalientes registró una tasa estandarizada de 11.8; San Luis Potosí, de 9.6; Coahuila, de 9.4; Querétaro, de 8.7, y Guanajuato, de 8.5.

El INEGI precisó que la mayor concentración de suicidios correspondió a las personas de 25 a 34 años, con 27 por ciento de los fallecimientos, seguidas del grupo de 15 a 24, que reunió 24.2 por ciento. En conjunto, ambos segmentos acumularon poco más de cinco de cada diez defunciones de este tipo durante 2025.

A nivel nacional, las lesiones autoinfligidas representaron 11.3 por ciento de las 80 mil 279 muertes por causas externas. Los accidentes concentraron 48.3 por ciento y los homicidios, 36.7, según el reporte definitivo del organismo estadístico.

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MSL